Dylan Fabre teki Ässien kanssa kahden vuoden sopimuksen.

Pori

Ranskalaismediassa pari päivää sitten kerrottu uutinen piti paikkansa: Ranskan maajoukkuehyökkääjä Dylan Fabre siirtyy Ässiin.

Ässät kertoi tehneensä kahden vuoden sopimuksen Fabren kanssa. 22-vuotias hyökkääjä siirtyy Poriin Grenoblen joukkueesta, jossa hän on viime vuodet pelannut ex-ässävalmentaja Jyrki Ahon alaisuudessa.

Ässien urheilujohtaja Janne Vuorinen kommentoi maanantaina Satakunnan Kansalle hyökkäysosaston sopimustilannetta niin, ettei välitöntä tarvetta hankinnalle ole.

”Jos löytyy sopiva palanen, jonka koemme parantavan joukkuetta nyt ja tulevaisuudessa, niin pyrimme reagoimaan”, Vuorinen kuitenkin totesi.

Fabre oli siis se ”sopiva palanen”. Vuorinen ja päävalmentaja Jere Härkälä tapasivat hyökkääjän MM-kisojen aikana Tampereella.

"Fabre on moderni pelaaja, jonka parhaat vuodet ovat vielä edessä. Hänellä on erittäin nopeat jalat ja kykyä maalintekoon. Viimeiset kaudet hyökkääjä on ollut laadukkaassa suomalaisvalmennuksessa, jossa hän on oppinut pelin lainalaisuuksia.”

Fabre on 177-senttinen ja 78-kiloinen laitahyökkääjä. Päättyneellä kaudella hän teki Ranskan pääsarjassa 42 ottelussa tehot 22+22=44. Pudotuspeleissä hän oli maalipörssin kakkonen 11 osumallaan. Vuosi sitten hän oli voittamassa Ranskan mestaruutta, tänä vuonna Ranskan cupin voittoa.

Ranskan miesten maajoukkueen vakiokasvoihin hän on kuulunut kahden viime kauden ajan. Takana on jo 45 A-maaottelua. MM-kisoissa hän ei ole kuitenkaan tehnyt tehoja.

”Tavoitteeni on aina ollut pelata ulkomailla. Pääsin tutustumaan Suomeen jo vuosi sitten MM-kisoissa ja ihastuin tähän maahan. Ässät tarjosi minulle mahdollisuutta ja sain seurasta, kaupungista ja kannattajista erittäin hyvää palautetta toisilta pelaajilta”, Fabre kommentoi tiedotteessa.

Kaikissa luonnehdinnoissa pelaajasta korostuu yksi asia. Luisteluvoima. Sen hyökkääjä myöntää itsekin.

”Sanoisin, että vahvuuteni on nopeus.”

Fabre saapuu Poriin heinä-elokuun vaihteessa. Hän pelaa Ässissä numerolla 78 aivan niin kuin Grenoblessa ja Ranskan maajoukkueessa.

Koska Nikolas Matinpalon lähtö NHL:ään ja Ottawa Senatorsiin varmistui, Ässät etsii pelaajamarkkinoilta vielä puolustajaa.