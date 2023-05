Nikolas Matinpalon sopimus on yksivuotinen.

Ensimmäistä MM-turnaustaan Leijonissa pelaava ässäpakki Nikolas Matinpalo on tehnyt NHL-sopimuksen Ottawa Senatorsin kanssa. Kanadalaisseura kertoi Twitter-tilillään solmineensa yksivuotisen tulokassopimuksen 24-vuotiaan puolustajan kanssa.

Kontrahti on kaksisuuntainen, joten Matinpalon tie saattaa syksyllä viedä myös AHL-seura Belleville Senatorsin paitaan.

Matinpalo iski viime kaudella Ässissä 51 ottelussa 7+9=16 pistettä. Matinpalolla ei ollut NHL-varausta.

Ottawan GM Pierre Dorion hehkutti Matinpalon tuovan lisää syvyyttä Senatorsin puolustukseen.

”Hän otti ison askeleen päättyneellä kaudella. Kokonaisvaltainen pelaaminen kehittyi reippaasti lyhyessä ajassa”, Dorion kehui Ottawan verkkosivuilla.

”Hän on iso ja ulottuva. Hän on myös erittäin hyvä kiekonliikuttaja, joka pelaa ja kamppailee määrätietoisesti, mikä on tehnyt hänestä luotettavan puolustajan.”

Matinpalon lähtö taalaliigaan tietää sitä, että Ässät menettää ensi kauden luottopuolustajansa.

Se pakottaa porilaisseuran myös pelaajamarkkinoille.

”Huomenna julkaistaan hankinta hyökkäykseen. Ässät etsii pelaajamarkkinoilta vielä yhtä puolustajaa”, Ässien urheilujohtaja Janne Vuorinen kertoi seuran verkkosivuilla torstaina.

”Joukkueen rakentaminen on hyvässä mallissa. Olemme tyytyväisiä tämän hetken kokonaisuuteen. Matinpalon NHL-sopimuksen takia haemme kuitenkin vielä vahvistusta puolustukseen.”

Ässät saa Matinpalon lähdöstä tuhdin korvauksen, sillä kaikista NHL:n tulokassopimuksen allekirjoittavista pelaajista maksetaan 285 000 dollarin (noin 266 000 euroa) korvaus. Vain Suomessa pelanneiden kiekkoilijoiden kohdalla se jakautuu tasan pelaajan neljän edeltävän kauden seurojen kesken.

Matinpalo on edustanut porilaisseuraa viimeiset 2,5 kautta.

Tekstiä päivitetty kello 18.47: Lisätty Vuorisen kommentit.