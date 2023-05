Ranskan maajoukkuehyökkääjä Dylan Fabrea tuodaan huhuissa Ässiin.

Ranskalaissivusto Plan de match uutisoi, että Ranskan maajoukkuehyökkääjä Dylan Fabre, 22, olisi siirtymässä ensi kaudeksi Ässiin.

Fabre on pelannut käynnissä olevissa MM-kisoissa kuusi ottelua ilman tehopisteitä.

Seuratasolla 178-senttinen Fabre on edustanut viime kaudet Grenoblea, jonka päävalmentaja on Ässistä tuttu Jyrki Aho. Fabre iski viime kaudella Ranskan liigassa 42 ottelussa tehot 22+22. Hyökkääjä oli sarjan pistepörssissä sijalla 14.

Entinen pataluotsi Aho kertoi aiemmin keväällä Satakunnan Kansalle, että eräs Ässiin siirtymässä ollut pelaaja oli udellut välikäsien kautta valmentajalta mielipidettä Porista.

”Sanoin, että Pori on Suomen paras kiekkokaupunki. Ässät on paikallisten sydämessä ja seura on kaupungilla puheenaihe. Ässät on tuossa asiassa aivan omassa kategoriassaan Suomessa, ja siinä on seuran voima. Sen takia nautin todella paljon ajastani Porissa.”

Kyseinen pelaaja oli mitä ilmeisemmin Martin Lefebvre, jonka sopimuksen Ässät on jo julkaissut.

