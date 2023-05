Joel Armia haluaa tehdä viime vuoden uusinnon: vaikean NHL-kauden jälkeen juhlia maailmanmestaruutta Leijonissa.

Kuin Aku Ankan pikkuveli.

Noilla sanoilla kuvaili entinen ässävahti Juha Järvenpää ystäväänsä ja entistä pelikaveriaan Joel Armiaa alkuvuonna Satakunnan Kansan Kurvi ulvoo -podcastissa.

Järvenpää tarkoitti värikkäällä kielikuvallaan sitä, kuinka epäonnekas Armia on ollut jatkuvien terveyshuoliensa kanssa: jos Aku Ankalla on huonoa tuuria, niin pikkuveljellä on vielä sitäkin kurjempi mäihä.

Armia itse hymähtää kalakaverinsa kuvaukselle.

”Olen miettinyt, minkä takia mennyt kausi oli sellainen kuin oli.”

”Varmasti on tuuristakin ollut kyse”, Armia sanoo.

Joel Armia onnittelee Kaapo Kakkoa 2–0-maalista. Leijonat on saanut paljon kritiikkiä otteistaan, mitä Joel Armia ei täysin allekirjoita: ”Tuntuu, että monet eivät ymmärrä, kuinka hyviä joukkueita on vastassa. Ei se niin ole, että kisoissa olisi kolme kovaa maata ja muut olisivat heittopusseja. Esimerkiksi Ranska oli todella hyvä joukkue, jolla oli Euroopan huippusarjoissa pelaavia pelaajia.”

Suomi on voittanut Unkarin 7–1 MM-kisojen viidennessä ottelussaan.

Ässien kasvatti on ollut elementissään: Armia on esittänyt sitä tuttua virtuositeettia ja mailataituruutta, mistä porilaiset hänet muistavat. Toisinaan hän kampeaa voimalla unkarilaisia tieltään, mikä on taas taalakaukaloista tuttua työmyyrä-Armiaa.

Leijonien seitsemännessä maalissa on jotain sellaista taikaa, mitä Isonmäen lehtereillä on todistettu niin kovin montaa kertaa aiemminkin.

Kiekko pelataan Armialle, joka taituroi puolustajan vipuun ja iskee kiekon verkkoon.

”Olkinuora (Leijonien maalivahti Jussi Olkinuora) antoi hyvän syötön ja kiekko maaliin”, Armia kertoi porilaiseen tapaansa soolo-osumastaan.

”Hyvä peli koko joukkueelta. Lopussa löytyi jokaisessa kentässä rentoutta, joka auttaa meitä varmasti jatkossa. Parempaan päin.”

Parasta virettään Armia saa hakea täysin terveenä.

Se on ollut porilaiselle tälläkin kaudella liian harvinaista herkkua.

Terveyshuolet alkoivat jo ennen kuin kiekko putosi kunnolla jäähän: Kauden alku viivästyi aluksi ylävartalovamman takia. Marraskuussa tuli uusi tälli. Sesongin puolivälissä kovia koki lantio, mikä vei porilaisen jälleen sairastuvalle.

Kauden loppupuolella iski sitkeä ja hieman mystinenkin infektio, joka herätti paljon kysymyksiä montrealilaismediassa. Se piti porilaisen reilun kuukauden sivussa.

”Olin kipeänä”, pian 30-vuotissyntymäpäiviään juhliva Armia kuittaa utelut.

Porilainen missasi tällä kaudella loukkaantumisten takia noin puolet otteluista. Edellisenä kautena neljänneksen. Viimeisin ehjä kausi on viiden vuoden takaa.

”Sitä olen miettinyt, mitä muuta se voisi olla kuin huonoa tuuria. Fyysisesti olen hyvässä kunnossa ja pidän itsestäni huolta, kuten urheilijan kuuluukin. En tiedä, mikä siinä on, että on tullut paljon loukkaantumisia.”

Arkistokuva. Joel Armia on edustanut Montreal Canadiensia kaudesta 2018–2019 asti.

Jatkuvat terveyshuolet näkyvät väistämättä pelivireessä.

Kuluvalla kaudella porilainen tahkosi 26 ottelun maalittomassa putkessa. Tuli komennus katsomoon, ja kiekkohullussa Montrealissa median painekin kasvoi, kun Armian otteita ruodittiin rujolla kädellä.

”NHL on sellainen sarja, että jos ei pysty rooliaan täyttämään, niin joku tulee tilalle”, tehot 7+7 kaudella kerännyt hyökkääjä sanoo.

Armiaa ei sen koommin hetkauta kanadalaisten tiedotusvälineidenkään kirjoittelut.

”Asetan itse itselleni tavoitteet ja paineet, eikä kukaan muu. Minulla on nuoresta asti ollut sellainen mentaliteetti, että haluan tehdä asiat aina vain paremmin ja paremmin.”

”Ehkä se on yksi juttu, jossa on opeteltavaa. Pitäisi olla itselleen armollisempi ja oppia pelaamaan rennommin”, hän sanoo.

Sitä Armia ei kiellä, etteikö jälleen yksi repaleinen kausi olisi ollut turhauttava. Porilaisen tilanne oli hyvin samankaltainen kuin vuosi sitten. Takana oli silloinkin loukkaantumisten sävyttämä NHL-kausi.

Kausi 2021–2022 päättyi siitä huolimatta suureen iloon ja MM-kultajuhlintaan Leijonissa.

Kauden jälkeen Armia kertoi miettineensä muutaman viikon ennen kuin lupautui lähtemään jälleen Leijonien MM-matkaan.

”Totta kai taas haluaisi, että kausi päättyisi hyvällä nuotilla.”

Unkari-ottelun näytöksen perusteella on jälleen kerran mahdollista, että ”Aku Ankan pikkuveli” saa kovien kolhujen kaudelleen onnellisen päätöksen.