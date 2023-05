Vuokralla St. Louisissa asunut Kapanen on minimalistinen sisustaja.

Leijonien laitahyökkääjä Kasperi Kapanen ilmoittautui 17. huhtikuuta asepalvelukseen Santahaminassa Urheilukoulussa. Puolustusvoimien riveissä vietetty aika on jäänyt toistaiseksi vähiin, sillä Kapanen ehti viettää paikalla vajaan tunnin.

Maajoukkueleirin alku odotti seuraavana päivänä, joten Kapanen pääsi edustustehtävien vuoksi vapaalle.

”Kävin ilmoittautumassa ja antamassa tiedot, että saa kiinni. Se oli siinä”, Kapanen kertoo.

Kapanen kertoo, että maajoukkueessa olemisen aikana hänelle on tullut yksi viesti. Se paljastaa, että Puolustusvoimien riveissä seurataan Leijonien edesottamuksia. Pitkäksi päässeeseen parran sänkeen nimittäin kiinnitettiin Santahaminassa huomiota.

"Käskettiin ajaa parta. Muuten ei ole tullut mitään”, Kapanen sanoo.

Puhelua ja puhuttelua alokas Kapaselle ei sentään tullut. Asia hoidettiin viestillä, ja saman kehotuksen sai Kapasen mukaan myös toinen Leijonien pelaaja. Ässien puolustaja Nikolas Matinpalokin aloitti armeijan huhtikuussa.

”Kun sieltä käsketään, niin silloin kuunnellaan. Jostain olivat bonganneet. Seuraavana päivänä oli siloposkiset pojat.”

Nikolas Matinpalo parta- ja hiustyyli laitettiin uusiksi.

Kapasen saapumiserä on saanut poikkeuksellisen paljon huomiota, kun koripallotähti Lauri Markkanen aloitti asepalveluksensa samaan aikaan. Markkasen kanssa Kapanen oli yhteydessä ennen Santahaminaan menoa.

Palveluksen aikana Kapanen on viestitellyt toisen alokas Kapasen kanssa. Kasperin Kalpassa pelaava serkku Oliver on myös samaa saapumiserää.

Kapanen sanoo, että suunnitteli alun perin astuvansa palvelukseen vasta heinäkuussa. Kapanen siirtyi kesken kauden Pittsburghista St. Louisiin eikä uusi seura päässyt pudotuspeleihin. Se mahdollisti palveluksen aloittamisen jo huhtikuussa.

Syksyllä Kapanen lähtee takaisin Pohjois-Amerikkaan. Aika ei riitä armeijan suorittamiseen kokonaisuudessaan.

”Suunnitelmaa ei ole ihan loppuun asti laadittu, mutta kahtena vuonna joutuu tekemään.”

Kun Kapasen kotikaupunki vaihtui Pittsburghista St. Louisiin, vaihtui samalla asumismuoto omistusasumisesta vuokra-asumiseen.

Kapanen asui St. Louisissa ollessaan vuokra-asunnossa. Sopimusta joukkueeseen on jäljellä vuosi, joten todennäköisesti Kapanen valitsee vielä ensi kaudeksi vuokralla asumisen, vaikka liputtaakin omistusasumisen puolesta.

"Mieluummin sijoittaisi sen rahan ja ostaisi kuin vuokraa. Se on tavallaan vähän rahan hukkaan heittämistä”, Kapanen sanoo.

Kapasella on ollut Pohjois-Amerikassa kaksi omistusasuntoa. Ensimmäisen hän osti Floridasta ja mediatietojen mukaan hinta oli 1,6 miljoonaa dollaria. Myös Pittsburghissa Kapasella oli oma asunto. Molemmat aiemmat asunnot on myyty.

Kapanen sanoo, että on jäänyt kaupoissa plussan puolelle. Tavoite on hankkia asunto niin, että taloudellista tappiota ei tule, mutta kodikkuus on ensimmäisenä mielessä, kun Kapanen tekee ostopäätöstä.

”On mukava tulla pelireissuilta ja muutenkin olla kotona, kun on sellainen paikka, jossa tykkää olla.”

Sisustajana Kapanen vannoo yksinkertaisten ratkaisujen nimiin.

”En tykkää ylimääräisestä härpäkästä. Olen vähän sellainen minimalistinen ihminen. Se riittää, että on sohva, muutama lautanen ja sänky. Ei tarvitse hirveästi hifistellä.”

Uusia hankintoja Kapanen tekee ajoittain. Esimerkiksi Pittsburghin asunnon hän myi eteenpäin kalusteineen.

Mutta seuraako joku esine mukana paikasta toiseen?

”Viinikaapit ja viinit pitää ottaa mukaan. Niitä ei mielellään jättäisi.”