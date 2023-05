Leijonien ja MM-kisojen ykköstähti Mikko Rantanen ymmärtää häneen kohdistuneen kritiikin.

Tampere

MM-kotikisojen nimekkäimmästä tähtipelaajasta ei saa debattia aikaiseksi. Titteli kuuluu Leijonien ykköshyökkääjälle Mikko Rantaselle.

Colorado Avalanchen 26-vuotias supertähti on MM-turnauksen ainoa pelaaja, joka rikkoi tällä NHL-kaudella 50 maalin ja 100 pisteen maagiset rajat.

Tätä taustaa vasten Rantasen MM-turnaus on alkanut tuloksellisesti tahmeasti. Neljän ottelun jälkeen Rantanen on kerännyt ykkösketjun laidalla tehot 0+4.

Rantanen ymmärtää kriittiset äänenpainot.

”Ymmärrettävästi sitä puhetta kuulee, mutta koko ajan minulla on ollut hyvä fiilis ja kroppa tuntuu hyvältä. Nyt pitää vain laittaa kiekkoa reppuun, mutta ei sitä kannata alkaa liikaa miettiä”, Rantanen ilmoittaa.

”En tullut tänne tekemään maaleja, vaan tulin tänne voittamaan pelejä. Ensi viikolla alkavat tärkeimmät pelit. Niihin peleihin tässä on itselläni suurin fokus. Kyllä ne maalit tulevat jos ovat tullakseen. Jos ei tule, sitten tehdään muita juttuja.”

Mikä on toistaiseksi yllättänyt eniten MM-kisoissa?

”Saksa ja Ranska osoittivat sen, että tällaiset pienemmät maat pelaavat nykyisin aika hyvin. Viimeksi kun olin kisoissa, voitimme muun muassa Latvian 9–0. Sellaisia pelejä ei enää oikein tule. Esimerkiksi Ranska puolusti ja taisteli todella hyvin, ja joukkueessa on paljon vikkeliä ja hyvin luistelevia jätkiä”, Rantanen kehuu.

”Paperilla Suomi–Ranska tietysti näyttää, että se on 7–0 Suomelle, mutta ei se enää nykypäivänä ole niin. Sielläkin on hyviä pelaajia. Taso on noussut Euroopassa. Vähän sama kuin NHL:ssä eli taitoa on nykyisin enemmän joka joukkueessa.”

Mikko Rantanen edusti torstain mediatilaisuudessa.

Rantanen pelaa Leijonissa kärkiketjussa Sakari Mannisen ja Teemu Hartikaisen kanssa. Kasassa on huippuluokan tekijöitä, mutta trion todellinen tykkipeli on jäänyt vielä piippuun.

Mediassa on väläytelty ketjumuutosten perään. Myös Rantasen joukkuekaveri Coloradosta eli Artturi Lehkonen antoi oman kaksisenttisensä kuumaan debattiin vaatimalla Rantasta ja Kaapo Kakkoa samaan ketjuun.

”Okei, ai tällaista on heitelty. ’Arsi’ on meidän molempien hyvä kaveri, joka haluaisi varmaan sen takia nähdä minut ja Kaapon samassa ketjussa, mutta valmennus tekee päätökset. Jos kemiaa haluaa kehittää, se vaatii enemmän kuin neljä peliä”, toppuuttelee Rantanen.

Manninen ja Hartikainen ovat pelanneet pitkään yhdessä. Rantanen on huomannut kaksikon kanssa pelatessa pelin sisällä pieniä juttuja, jotka vaativat vielä totuttelua.

”He ovat erittäin hyviä kulmapelissä. Manninen ei pidä hirveän kauan kiekkoa, vaan heittää kiekkoa nopeasti maalin taakse Hartikaiselle. Siitä peli alkaa pyöriä. Itse koetan ennakoida vielä peliä paremmin, että olisin paremmin vapaana oikealla hetkellä”, Rantanen ruotii.

Kolmikko löytyy Leijonien sisäisen pistepörssin kärjestä. Manninen on iskenyt tehot 3+2 ja Hartikainen tehot 2+1.

Tulostakin on siis tullut, mutta paikkoihin ja hallintaan nähden kasassa voisi olla huomattavasti muhkeampi saldo. Etenkin Rantasen kohdalla odotukset ovat pilvissä.

”Koko ajan tuntuu paremmalta. Nyt alkaa paremmin huomata asioita, joita he haluavat tehdä kiekon kanssa. ”Härski” on päädyssä todella hyvä suojaamaan kiekkoa. Olisimme voineet tehdä muutaman maalin enemmän viime pelissäkin”, Rantanen sanoo.

Rantanen on päässyt pisteille kahdessa pelissä. Nousten mies avasi pistetilinsä turnauksen toisessa pelissä Saksaa vastaan kahdella syöttöpisteellä.

Ranskaa vastaan Rantanen keräsi tehot 0+2. Molemmat pisteet tulivat erikoistilanteissa.

”Saamme peliaikaa aika hyvin, mutta vielä pitää katsoa nauhalta, missä asioissa voimme olla ketjuna ja yksilöinä vielä vaarallisempia. Pääsemme pyörittämään 45 sekuntia alueella, mutta välillä emme pääse paikoille. Siinä pitää olla parempia”, vaatii Rantanen.

Sakari Mannisen johtama ykköskoostumus onnistui kahdesti maalinteossa Ranskaa vastaan. Ensimmäinen maali syntyi ylivoimalla. Toisen maalin Manninen viimeisteli tyhjiin Rantasen syötöstä.

Viiden vuoden tauon jälkeen Leijonissa pelaava Rantanen myöntää, että paluussa Leijoniin on ollut oma sopeutumisjaksonsa.

Ketjukaverien lisäksi totuttelemista on kaukalon koossa ja erilaisessa pelityylissä. Leijonien ja Coloradon pelitavat eroavat toisistaan merkittävästi.

”Pienessä kaukalossa mennään enemmän ylöspäin ja annetaan painetta, mistä tykkään. Trap pelataan myös NHL:ssä ylempää. Täällä kiekkokontrollia on vähän enemmän. Isossa kaukalossa välimatkat ovat pidempiä, joten ymmärrettävästi täällä vedetään mieluummin trapilla kuin lähdetään päälle”, Rantanen vertaa.

”Siinä oli ensimmäisissä peleissä totuttelemista. Lähdin antamaan painetta ja huomasin, ettei kukaan muu seuraa. Olinkin väärässä paikassa. Välillä kun meillä on kiekko, joissain tilanteissa olen lähtenyt liian nopeasti ylös ja olen ollut pakki–pakki-syötön jälkeen seisovilla jaloilla.”

Rantanen on päässyt hiljalleen paremmin sinuiksi Leijonien pelitavan kanssa.

”Nyt olen saanut enemmän malttia ja haen vauhdit alempaa. Sitä kautta pääsen paremmin kiekkoihin kiinni.”

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen ei ole alkuunkaan huolissaan ykkösketjunsa otteista. Jalosen mukaan ykkösketju on tuottanut liukuhihnalta maalipaikkoja.

”Esimerkiksi ykkösketjulla Ruotsia vastaan paikat 10–0. Nyt oli [Ranskaa vastaan] tasakentin vissiin 6–1. Ihan ylivoimainen tilastojen valossa, mutta tehokkuutta ei ole tullut. Jossakin vaiheessa tulee”, Jalonen linjasi keskiviikon pelin jälkeen.

Jukka Jalosella on täysi luotto ykkösketjuunsa.

Selvää on, että kärkipelaajilta – etenkin Rantaselta – odotetaan nähtyä enemmän tulosta.

”Koko ajan tuntuu paremmalta. Onneksi jatkamme samoilla kentillä, eikä niitä ole vaihdeltu. Kemiat alkavat rakentua koko ajan paremmiksi. Tässä on menty vasta neljä peliä. Uskon, että pelimme parantuu vielä tästä”, Rantanen sanoo.