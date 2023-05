The Hockey News: Noora Räty siirtyy Eveliina Mäkisen entiseen joukkueeseen Yhdysvaltoihin

Rädyn osoite löytyy tunnetun kiekkolehden mukaan PHF-liigasta. Mäkisen ura jatkuu puolestaan Sveitsin B-liigassa.

The Hockey News uutisoi, että Noora Räty pelaa ensi kaudella jääkiekkoliiga PHF:ssä.

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen monivuotinen luottovahti Noora Räty, 33, on jatkamassa uraansa Pohjois-Amerikassa.

Jääkiekkolehti The Hockey News uutisoi useisiin lähteisiinsä viitaten, että viime kaudella HPK:ta edustanut ja Naisleijonissa yhden MM-hopean, neljä MM-pronssia ja kaksi olympiapronssia saavuttanut Räty pelaa ensi kaudella jääkiekkoliiga PHF:ssä.

PHF on ammattilaisliiga, joka tunnettiin vuosina 2015–2021 nimellä NWHL.

The Hockey Newsin mukaan Rädyn tuleva seura on newjerseyläinen Metropolitan Riveters, jonka kanssa suomalaispuolustaja Minttu Tuominen teki muutama päivä sitten jatkosopimuksen. Rivetersin päävalmentaja on suomalainen Venla Hovi.

Joukkueessa pelasivat viime kaudella myös puolustaja Anna Kilponen sekä Kiukaisista kotoisin oleva maalivahti Eveliina Mäkinen.

Riveters sijoittui runkosarjassa viidenneksi eikä edennyt pudotuspeleihin.

Mäkisen, 28, ammattilaispesti Pohjois-Amerikassa jäi yhteen kauteen, sillä maalivahti siirtyy tulevaksi kaudeksi Sveitsin B-liigassa debytoivan ja maan huipulle tähtäävän EV Zugin riveihin.

Eveliina Mäkinen on Panelian Raikkaan kasvatti.

Mäkinen torjui Metropolitan Rivetersissä vain kuudessa ottelussa, joista kaksi päättyi voittoon ja neljä häviöön. Torjuntaprosentiksi muodostui 88,6.

Maalivahti kertoi jääkiekkosivusto Jatkoajan huhtikuisessa haastattelussa sairastelleensa lähes koko kauden ajan ja kärsineensä korona­virus­taudin jälkioireista.

”Sinänsä kausi oli vähän pettymys, ja olisin halunnut jäädä toiseksikin kaudeksi, että olisin saanut kokea, millaista olisi oikeasti pystyä pelaamaan ammattilaisena Amerikassa”, Mäkinen kertoi Jatkoajalle.

Naisleijonissakin yhden MM-hopean, kaksi MM-pronssia ja kaksi olympiapronssia saavuttanut Mäkinen solmi sveitsiläisseuraan kaksivuotisen sopimuksen.

Sveitsin kakkossarjan Mäkinen valitsi Jatkoajan haastattelun mukaan siksi, että pääsisi kehittämään sikäläistä naiskiekkoa, jatkamaan uraansa ammattilaisena, muuttamaan yhteen aviomiehensä kanssa ja pelaamaan samassa seurassa sveitsiläis­ystävänsä Lara Stalderin kanssa.

Mäkinen pelasi Stalderin kanssa aiemmin Ruotsin naisten pääsarjassa SDHL:ssä, jossa kiukaislainen kiekkoili vuosina 2018–22 ennen siirtoaan Pohjois-Amerikkaan.