Juho Lammikko, 27, on MM-turnauksen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa pelaaja, joka on onnistunut maalinteossa Ruotsia vastaan.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen Juho Lammikolla on menossa ikimuistoinen MM-turnaus. Porilaissentteri pelaa Nokia-areenassa kolmansissa MM-kisoissaan, mutta ensimmäisissään tuoreehkona perheenisänä, mikä on tuonut pikantin mausteen Leijonissa esiintymiseen.

”Onhan tämä erilaista [perheenisänä], mutta on helppoa olla, kun joukkueessa on niin hyvä ilmapiiri. Perhettä on kova ikävä, mutta he ovat lähelläni ja näen heitä joka viikko. Se on todella hieno juttu”, Lammikko lausui lämpimällä äänellä.

Lammikolle, 27, äitienpäivä oli tänä vuonna poikkeuksellinen. Pelaajan onneksi MM-turnaus pelataan tänä(kin) vuonna Tampereella, mikä auttaa rakkaiden lähimmäisten tapaamista kultajahdin keskellä.

”Näin perhettä äitienpäivänä – ja omaa äitiä. Helpottaa todella paljon, kun olemme Suomessa. Ulkomailla olisi paljon vaikeampaa. Täytyy olla kiitollinen”, Lammikko pohti.

Liekö äitienpäivä tuonut tarvittavan buustin vai ei, mutta Lammikko kihautti uransa ensimmäisen aikuisten arvoturnausmaalin, kun Leijonat taipui Ruotsille maanantai-iltana voittolaukauskilpailun jälkeen maalein 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 0–1).

Maalissa Lammikko kamppaili ensin kiekon omilleen puolustuspäässä, voitti irtokiekon maalin kulmalla ja napautti sen päätyviivan takaa sisään. Työmiehen maali – ja tärkeä sellainen. Tasoitusosuma toi Suomelle pisteen A-lohkon sarjataulukkoon.

”En muista maalista mitään. Joskus pomppii. Ei maali lämmitä nyt yhtään”, vaatimaton duunari väisti.

Suomi pelasi Nokia-areenassa turnauksen parhaan ottelunsa. Maalipaikkoja riitti useampaankin onnistumiseen, mutta Lars Johansson ja Ruotsin puolustus kestivät.

”Pelasimme parhaan ottelumme ja olemme kehittyneet, mutta harmittaa, kun emme voittaneet. Ei auta jäädä makaamaan tähän tappioon”, Lammikko manasi.

Ruotsin puolustuspelaaminen on ollut MM-turnauksen alussa rautaista luokkaa. Vastustajien, Suomenkin, vinkkelistä suorastaan pelottavan rautaista luokkaa.

Ruotsin taakse on tehty MM-kisojen ensimmäisessä kolmessa ottelussa tasan yksi maali, joka oli Lammikon käsialaa.

”Ruotsalaiset liikkuvat hyvin, eikä heitä vastaan ole koskaan helppoa pelata”, Lammikko muistutti.

Lammikko pelasi Suomen kolmosketjussa Harri Pesosen ja Kasperi Kapasen kanssa. Lammikko onnistui maalinteossa, Pesonen suojasi kiekkoa väkevästi ja oli onnistua akrobaattisessa viimeistelyssä jalkojensa välistä ylivoimalla.

Kapanen, St. Louis Bluesin NHL-vahvistus, löytää virettään peli peliltä. Euro Hockey Tourin haahuilut ovat historiaa ja Kapasella saattaa näin vauhdikkaalla pelaamisella olla pian edessään isompiakin pisteiltoja kuin maanantain 0+1.

”Yksi parhaista luistelijoista, jonka kanssa olen saanut pelata. Todella taitava pelaaja. On ollut ilo pelata hänen kanssaan”, Lammikko ylisti Kapasta.

Lammikko siirtyi päättyneeksi seurakaudeksi NHL:n Vancouver Canucksista Sveitsin suurseura Zürich Lionsiin.

Puolustusosaamisestaan ja taistelustaan tunnettu Lammikko oli Zürichin paras pistemies ja ylivoimainen maaliykkönen. Leijonissa kaksinkertaisen maailmanmestarin rooli on silti tutun puolustusvoittoinen.

”Tykkään roolistani, jossa tehdään kovasti töitä, puolustetaan ja pelataan paljon alivoimaa. Täällä on aina kivaa. Pari peliä se ottaa silti tottua, kun A-maajoukkueessa peluutetaan tasaisemmin ja Sveitsissä rooli on laajempi”, Lammikko arvioi.

Lammikko kuuluu niihin harvoihin suomalaisiin, jotka ovat pelanneet Tapparan ensi kauden kohuvärväyksen, ruotsalaispäävalmentaja Rikard Grönborgin alaisuudessa. Grönborg aloitti viime kauden Zürichin peräsimessä, kunnes sai potkut joulukuussa.

”Rikardin alaisuudessa oli kivaa pelata. Todella hyvä valmentaja, hieno persoona. Tappara saa todella hyvän valmentajan. Emme vain pelanneet joukkueena riittävän hyvin.”