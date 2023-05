Nikolas Matinpalo on Ässissä ristitty joukkueen hauskimmaksi mieheksi, mutta onko rooli sama Leijonien pukukopissa? ”Ei todellakaan. Aika hiljaista poikaa olen ollut, mutta hyvin minut on otettu mukaan juttuihin. Meillä on pieni ’Pori-yhteys’ syntynyt Joel Armian ja Juho Lammikon kanssa, kun on heitetty paikallista läppää.”