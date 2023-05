Nikolas Matinpalo kiinnostaa NHL-seuroja.

Tampere

”Karalahti!”

Leijonien vaihtopenkiltä kuulunut karjahdus yllätti tyhjässä Nokia-areenassa, kun Leijonat oli lopettelemassa torstaipäivän jääharjoituksiaan.

Huudahdus oli osoitettu joukkueen keltanokalla Nikolas Matinpalolle, jonka suoritus rangaistuslaukauskisassa keräsi suurimmat suosionosoitukset leijonaryhmältä.

Ässien puolustaja Matinpalo säväytti iskemällä suoraviivaisella lämärillä kiekon maaliin.

Samalla kävi ilmi, että ”Kola” Matinpalo on saanut pikavauhtia uuden lempinimen Leijonissa.

”’Mamba’ (apuvalmentaja Mikko Manner) sen Karalahden keksi Ruotsin-leiriviikolla. Sitä on nyt viljelty jonkin verran, Matinpalo kertoi MM-avauksen aattona.

Eli onko Leijoniin liittynyt uusi, jerekaralahtimainen isäntä takalinjoille?

”En nyt tiedä, ehkä voin näyttää vähän samalta kentällä, mutta ei meissä muuten mitään samaa ole. Pelityyleissä ei ole mielestäni samaa, mutta Mamban mielestä on paljonkin, naurahti Matinpalo.

Matinpalolla on voimassa oleva sopimus Ässien kanssa kevääseen 2025 asti, mutta ennusmerkit viittaavat siihen suuntaan, että hänet saatetaan nähdä kirkkaimmissa valoissa jo ensi kaudella.

Matinpalo on herättänyt kiinnostusta NHL-seurojen silmissä.

”Kaikki on mahdollista. Sen tämä kulunut vuosi on osoittanut. Lähdin tähän kauteen Ässien seiskapakkina, ja nyt olen MM-joukkueessa”, Matinpalo muistutti.

Matinpalo on käynyt keskusteluja eri NHL-seurojen kanssa.

”On niitä seuroja jonkin verran”, virnisti Matinpalo.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen näkee ässäpuolustajassa selkeää NHL-potentiaalia. Mestarivalmentajaa ei yllättäisi, jos Matinpalo nähtäisiin lähitulevaisuudessa kisaamassa pelipaikasta maailman ykkösliigassa.

”Hän on vielä kohtuullisen nuori kaveri. Isokokoinen rightin pakki, jolla on perusominaisuudet kasassa. Vielä pitää kehittää liikkuvuutta, terävyyttä ja jämäkkyyttä, niin kaikki on mahdollista”, Jalonen sanoi.