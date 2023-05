Pitsiturnaus pelataan Raumalla perjantaina 4. elokuuta. Lukon ja Ässien lohkon kolmas joukkue on Jokerit.

Rauma

KHL-seikkailunsa ja välivuoden jälkeen paluuta kotimaan kaukaloihin tekevän Jokerien uuden tulemisen ensiesiintyminen nähdään Raumalla.

Jokerit on mukana kiekkokauden legendaarisessa avaustapahtumassa Pitsiturnauksessa. Pitsiturnaus järjestetään Raumalla 4. elokuuta.

Jokerien paluupeli on Ässiä vastaan. Helsinkiläiset pelaavat siis A-lohkossa yhdessä satakuntalaisten kanssa. Perinteinen Lukko–Ässät-peli on taas ohjelmassa A-lohkon avauspelinä kello 10.

”On luonnollisesti upea kunnia saada kutsu legendaariseen Pitsiturnaukseen, jossa on huikeat perinteet. Tämä on sekä pelaajille että valmennukselle erinomainen paikka nähdä, missä Suomen kärkipelaajat ja -seurat tällä hetkellä menevät. Me tulemme vetämään sata lasissa”, Jokerien puheenjohtaja Mikko Saarni sanoi tiedotteessa.

Jokerit pelaa ensi kaudella Mestiksessä. Entisen ässäpakin Tero Määtän valmennuksessa oleva joukkue on aloittanut harjoituksensa, mutta kokoonpanosta on toistaiseksi tihkunut niukasti tietoja.

B-lohkossa pelaavat TPS, SaiPa ja Sport.

Ässät on Pitsiturnauksen hallitseva mestari. Pata nosteli Knypyl-patsasta viime kesänä 18 vuoden tauon jälkeen.

Ässien päävalmentaja Jere Härkälä kertoi viime viikolla Kurvi ulvoo -podcastin vieraana, että Pitsiturnauksen jälkeen Ässät pelaa kaikkiaan seitsemän täysimittaista harjoitusottelua ennen liigakauden alkua.

Pitsiturnauksen ohjelma:

Alkulohkot: 8.45 Sport–SaiPa (B), 10.00 Lukko–Ässät (A), 11.15 SaiPa–TPS (B), 12.30 Ässät–Jokerit (A), 13.45 TPS–Sport (B), 15.00 Jokerit–Lukko (A).

Sijoitusottelut: 16.15 A3–B3, 17.30 A1–B2, 18.45 B1–A2, 20.15 finaali.

