Ässien Nikolas Matinpalo on MM-ryhmän yllätysnimi. Joel Armia ja Juho Lammikko jahtaavat jälleen maailmanmestaruutta. Patrik Laine ei pääse kotikaupunkinsa kisoihin.

Päävalmentaja Jukka Jalonen nimesi Suomen joukkueen jääkiekon miesten MM-kisoihin.

Joukkueen yllätysnimi on Ässien puolustaja Nikolas Matinpalo.

Lopullinen valinta ei enää tullut jättiyllätyksenä, koska Matinpalo pelasi kaikki harjoituspelit ryhdikkäästi ja varmasti omia vahvuuksiaan käyttäen.

Mutta vaikkapa viime syksynä kukaan ei asetellut Matinpaloa MM-kisaehdokkaaksi, tuskin mies itsekään.

Vahvan läpimurtokauden patapaidassa pelannut Matinpalo debytoi Leijonissa helmikuussa. Liigakauden jälkeen hän oli alusta asti mukana MM-leiriryhmässä. 24-vuotias puolustaja esiintyi harjoituspeleissä koko ajan mallikkaasti ja piti paikkansa myös lopullisessa joukkueessa.

Matinpalolla on Ässien kanssa sopimus myös ensi kaudesta. Useamman NHL-seuran tiedetään kuitenkin tarkkailleen häntä kauden aikana. Valinta MM-kisoihin vain nostaa hänen osakkeitaan.

Matinpalolla ei ole varausta maailman ykkösliigaan, joten hän on vapaa tekemään sopimuksen minkä tahansa NHL-seuran kanssa.

NHL-pelaajia Leijonien MM-joukkueessa on viisi: hyökkääjät Mikko Rantanen, Kaapo Kakko, Joel Armia, , Kasperi Kapanen ja puolustaja Olli Määttä.

Satakunnan kasvateista joukkueessa on Armian lisäksi Juho Lammikko. Noormarkkulainen ässäkasvatti on voittanut MM-kultaa 2019 ja 2022. Leijonissa vasta viime keväänä debytoinut Armia puolestaan pääsi juhlimaan maailmanmestaruutta heti ensimmäisissä kisoissaan.

Patrik Laine ei ole mukana joukkueessa. Laine oli jo tulossa MM-kisoihin, mutta hän vetäytyi joukkueesta ennen Tšekin MM-turnausta. Kotikaupunkinsa Tampereen kisoissa häntä ei nähdä.

”Olemme olleet yhteyksissä Paten kanssa viikon aikana, ja vaikka hänelle tämä on tietysti iso pettymys, lähetti hän joukkueelle kovasti tsemppiä peleihin”, Leijonien GM Jere Lehtinen sanoi tiedotteessa.

Laineen NHL-seura Columbus Blue Jackets kommentoi Twitterissä suomalaisen kauden päättymistä.

”Vamman takia kauden 12 viimeisestä ottelusta sivussa ollut Laine ei kokenut olevansa sataprosenttisessa kunnossa, joten päätettiin, ettei hän osallistu tämän vuoden turnaukseen.”

Päävalmentaja Jukka Jalonen kuvaili MM-valintoja maajoukkueaikansa vaikeimmiksi.

"Meillä on erittäin kilpailukykyinen joukkue ja monta taitavaa, maajoukkueestakin tuttua pelajaa jäi tällä kertaa kokoonpanon ulkopuolelle. On kuitenkin hienoa nähdä, kuinka moni pelaaja on valmis laittamaan itsensä likoon maajoukkueen puolesta, terävimmästä kärjestä alkaen. Halu edustaa Suomea on kova, iso kiitos siitä”, Jalonen kiitteli.

Viimeisissä valinnoissa joukkueesta putosivat puolustajat Juuso Riikola, Valtteri Kemiläinen ja Petteri Lindbohm sekä hyökkääjät Markus Granlund, Toni Rajala ja Mikael Ruohomaa.

Joukkue Leijonien MM-miehistö Maalivahdit: Christian Heljanko, Emil Larmi, Jussi Olkinuora. Puolustajat: Niklas Friman, Miika Koivisto, Mikko Lehtonen, Nikolas Matinpalo, Olli Määttä, Atte Ohtamaa, Ville Pokka, Mikael Seppälä. Hyökkääjät: Marko Anttila, Joel Armia, Hannes Björninen, Teemu Hartikainen, Kaapo Kakko, Kasperi Kapanen, Juho Lammikko, Sakari Manninen, Waltteri Merelä, Ahti Oksanen, Harri Pesonen, Mikko Rantanen, Jere Sallinen, Antti Suomela

Juho Lammikko (vas.) voitti viime keväänä toisen MM-kultansa, Joel Armia ensimmäisen.

Leijonien kenraaliharjoitus Tshekin EHT-turnauksessa sujui alavireisesti. Suomi peittosi torstaina Tshekin jatkoajalla 3–2 mutta sai käkeensä niin Sveitsiltä (1–2) kuin Ruotsilta (3–4 ja.).

Sunnuntaina julkistettu ryhmä kokoontuu Tampereelle tiistaina.

"Toki seuraamme sivusilmällä vielä NHL:n pudotuspelikierroksen etenemistä, mutta fokus on pelaajissa, jotka on nyt valittu mukaan”, Lehtinen totesi.

Suomi aloittaa MM-urakkansa perjantaina 12. toukokuuta ottelulla Yhdysvaltoja vastaan.

A-lohkon muut joukkueet ovat Ruotsi, Saksa, Tanska, Itävalta, Ranska ja Unkari. Suomi pelaa kaikki alkulohkon ottelunsa sekä mahdolliset pudotuspelit Tampereen Nokia-areenassa.

MM-turnauksen B-lohko ja osa puolivälieristä pelataan Latvian Riiassa.