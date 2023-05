Leijonien peleihin MM-kotikisoihin on saatavilla vielä paljon lippuja.

Tampereella eletään toista kevättä putkeen melkoisessa kiekkohuumassa.

Ensin kaupungin molemmat liigajoukkueet menestyivät mainiosti SM-liigassa, ja reilut pari viikkoa finaalien jälkeen Nokia-areenassa pelataan MM-jääkiekkoa.

MM-kisat alkavat perjantaina 12. toukokuuta hallitsevan maailmanmestarin Suomen ja Yhdysvaltain välisellä pelillä.

Leijonien avausotteluun ei löydy enää tikettejä lippuja välittävän Lippu.fi:n sivuilta. Moneen muuhun Suomen otteluun lippuja kuitenkin on runsaasti jäljellä.

Suomen Unkari-, Ranska- ja Tanska-peleihin on saatavilla yhä satoja lippuja 1 Category- ja Premium-paikoilta.

Halvimmat, kakkos- ja kolmoskategorian liput on varattu loppuun.

MM-kotikisojen pääsihteeri Heikki Hietanen uskoo, että loput liput menevät kaupaksi.

"Viime vuonna oli vähän sama juttu. Se johtuu varmaan osittain siitä, että sitä myytiin aluksi päiväpakettina, johon kuuluu kolme peliä. Nyt myydään myös ottelukohtaisia lippuja. Uskon, että myynti kiihtyy vielä”, Hietanen kommentoi.

Kirjoitushetkellä esimerkiksi Suomi–Tanska-otteluun pääsee halvimmillaan 161 eurolla. Kyseinen lippu on ykköskategorian paikalta.

Halvin, jo loppuunvarattu vaihtoehto oli kolmoskategorian lippu, joka maksoi 91 euroa.

Heikki Hietanen oli jo viime vuonna MM-kisojen pääsihteeri.

Halvimmillaan MM-kiekkoa pääsee näkemään paikan päälle 12,5 euron investoinnilla. Ranska–Unkari- ja Itävalta–Unkari-otteluista joutuu pulittamaan kyseisen summan.

Vaikka lippujen hintoja laskettiin viime kevään kisoista, hinnat ovat edelleen suhteellisen korkeat.

Tanska-ottelu kustantaisi tällä hetkellä nelihenkiselle perheelle vähintään 644 euroa. Ykköskategorian- tai premium-paikoille ei myydä erikseen lippuja lapsille.

Ovatko liput yhä liian kalliita, Heikki Hietanen?

"Nämä hinnat ovat linjassa. On syytä muistaa, että tänä vuonna Suomen peleihin on saanut lippuja halvimmillaan 70 eurolla. Kun puhutaan Suomen pelistä ja maailmanmestaruuskisoista, olemme pyrkineet tarjoamaan myös edullisemman vaihtoehdon. Se on selvää, että tässä kohtaa on jäljellä enää kalliimpia lippuja.”

Leijonien peleihin halvimmat liput olivat 76 euroa Unkaria ja Ranskaa vastaan.

HiEtanen paljasti, että jo loppuunvarattuihin otteluihin, kuten Suomen peleihin Ruotsia ja Yhdysvaltoja vastaan saattaa vapautua vielä lippuja myyntiin.

”Kun selostamot ja muut tilat saadaan valmiiksi, nähdään paljonko lippuja voidaan vielä laittaa myyntiin. Myös kansainvälisille turisteille on varattu tietty määrä lippuja. Sieltäkin voi vapautua lippuja.”

Kuinka suurista lippumääristä puhutaan?

”Kymmenistä tai sadoista.”

Jos Leijonat etenee puolivälieriin, se pelaa myöhemmässä Tampereen ottelussa. Jos Suomi puolestaan etenee välieriin, se pelaa aikaisemmassa välierässä.

”Niihin peleihin on vielä runsaasti lippuja jäljellä”, Hietanen kertoi.

Kyseisiin otteluihin on tarjolla myös halvempien kategorioiden lippuja.

Itse turnauksesta Hietanen odottaa toimivaa kokonaisuutta.

"Odotamme, että saamme hyvän tunnelman kisojen ympärille ja että peleissä olisi hyvä tunnelma. Fanialue on loistavalla paikalla, ja siellä kävi viime vuonna noin 110 000 ihmistä. Odotamme samanlaista.”

Puolustava mestari Suomi suuntaa ensi viikon perjantaina alkavaan MM-rupeamaan yhtenä suurimmista ennakkosuosikeista.

Suomi pelaa viikonloppuna viimeiset MM-kisoihin valmistavat ottelunsa Tshekin EHT-turnauksessa.