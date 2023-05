Ässillä on neljä julkaisematonta pelaajasopimusta tällä hetkellä.

Ässien uusi urheilujohtaja Janne Vuorinen luottaa samoihin nimiin kuin seuran kehitysjohtajana toiminut Tommi Kerttula, sillä Pata on jatkanut sekä Kari Takon että Miika Arposen sopimuksia.

Ässät uutisoi asiasta Vuorisen kuukausikatsauksessa, joka julkaistiin Padan verkkosivuilla keskiviikkona.

Pelaajakoordinaattori Takko jatkaa Ässissä kolmivuotisella sopimuksella, kun taas tilastoanalyytikko Arposen jatkosopimus kattaa vain ensi kauden.

”Meillä on hieno johtoryhmä, ja rinnallani on paljon osaamista, jonka tavoitteena on pitää Ässät vahvana pudotuspelijoukkueena myös tulevina kausina”, urheilujohtaja Vuorinen kommentoi tiedotteessa.

Vuorisen mukaan Ässät rakentaa ensi kauden joukkuettaan 2,05 miljoonan euron budjetilla, mutta kiveen hakattu se summa ei ole.

”Positiivinen viime kausi antaa meille mahdollisuuksia reagoida tarvittaessa, ja minulla on alusta lähtien ollut luonnollinen keskusteluyhteys toimitusjohtaja Mikael Lehtisen kanssa taloudellisiin raameihin liittyen”, Vuorinen kommentoi tiedotteessa.

Vuorisen mukaan joukkueen rakentaminen on edennyt aikataulussa.

Julkaisemattomia pelaajasopimuksia Ässillä on neljä.

”Olemme tällä hetkellä 1–2 pelaajan päässä kokoonpanosta, jolla on tarkoitus aloittaa kausi.”