New York Rangers pakotti New Jersey Devilsin seiskapeliin

Toronto selviytyi pudotuspelien toiselle kierrokselle ensimmäisen kerran sitten vuoden 2004.

New Jerseyn porilaishyökkääjä Erik Haula urakoi ottelussa päälle 20 minuuttia. Kuvassa kiekon tavoittelua päädyssä New York Rangersin Filip Chytilin kanssa.

Jääkiekon NHL:ssä New York Rangers venytti ottelusarjan New Jersey Devilsiä vastaan seitsemänteen otteluun, kun se voitti joukkueiden kohtaamisen Manhattanilla Madison Square Gardenissa maalein 5–2. Tilanne ottelusarjassa on nyt 3–3.

New Jersey joutui palaamaan Hudson-joen toiselle puolen tyhjin käsin, vaikka tekikin ottelun avausmaalin. Curtis Lazar vei New Jerseyn avauserässä johtoon, mutta erän lopulla Rangersin Chris Kreider tasoitti tilanteeksi 1–1.

Toisessa erässä Rangers meni menojaan, kun Mika Zibanejad ja Vladimir Tarasenko onnistuivat. Päätöserässä Barclay Goodrow ja Braden Schneider veivät Rangersin jo 5–1-johtoon, kunnes Dawson Mercer kavensi loppulukemiksi 2–5.

”Kun selkä on seinää vasten, kentälle jätetään kaikki. Kukaan ei halunnut, että kautemme päättyisi”, Rangersin puolustaja Adam Fox sanoi NHL:n nettisivuilla.

New Jerseyn porilaishyökkääjä Erik Haula urakoi ottelussa päälle 20 minuuttia, mutta jäi ilman tehopisteitä. 15 minuuttia pelannut Rangersin Kaapo Kakko jäi Haulan tavoin pisteittä. Rangersin kolmospakkiparissa Niko Mikkola uurasti reilut 12 minuuttia ja syötti päätöserässä pakkiparinsa Schneiderin maalin.

Joukkueiden ratkaiseva kohtaaminen pelataan varhain tiistaina Suomen aikaa. Ottelusarjan voittaja kohtaa seuraavalla kierroksella Carolina Hurricanesin.

Rangers ja Devils ovat pelanneet vastakkain pudotuspelisarjan seitsemännessä ottelussa kaksi kertaa aiemmin, ja kumpikin peli on päättynyt Rangersin voittoon. Rangers pudotti Devilsin keväällä 1992 ja 1994.

Toronto päätti Tampa Bayn kauden jatkoajalla

Toronto Maple Leafs eteni pudotuspelien toiselle kierrokselle. Toronto voitti Tampa Bay Lightningin 2–1 jatkoajalla ja vei ottelusarjan 4–2. Toronto oli edellisen kerran voittanut pudotuspelisarjan 19 vuotta sitten.

”Tätä on odotettu pitkään. Pelaajat ovat odottaneet tätä pitkään, minä olen odottanut tätä pitkään, kannattajat ovat odottaneet pitkään.Tämä on iso juttu. Pudotuspelijääkiekko on uskomatonta”, Toronton päävalmentaja Sheldon Keefe sanoi.

Toronton sankariksi nousi hyökkääjä John Tavares, joka teki voittomaalin, kun jatkoaikaa oli pelattu noin neljä ja puoli minuuttia. Tavaresin maalin syöttivät Matthew Knies ja Morgan Rielly.

Ottelun avauserä oli maaliton, mutta Toronton Auston Matthews teki toisessa erässä 1–0-maalin. Tampa Bayn kapteeni Steven Stamkos tasoitti ottelun kolmannessa erässä.

Toronto kohtaa seuraavalla kierroksella voittajan parista Boston Bruins–Florida Panthers.

Edmonton lähetti Kingsin kesälomalle

Los Angeles Kingsin kausi päättyi 4–5-tappioon Edmonton Oilersille, joka meni jatkoon voitoin 4–2. Hyökkääjä Rasmus Kuparin lisäksi kesälomalle joutui lähtemään Kingsin maalivahti Joonas Korpisalo, joka torjui 21 laukausta.

Edmonton kohtaa seuraavaksi Vegas Golden Knightsin.

Uutista päivitetty kello 9.46: Lisätty kommentteja sekä Edmontonin ja Kingsin ottelun tulos.