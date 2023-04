Lukko luopuu sarjapaikastaan vähäisen pelaajamäärän takia.

Lukon naisten joukkueen taival pääsarjassa on ollut vaikea. Päättyneellä kaudella raumalaiset säilyttivät sarjapaikkansa karsintasarjan viimeisellä kierroksella.

Naisten liigassa Lukkoa ei silti ensi kaudella nähdä. Raumalaisseura ilmoitti perjantaina, että se luopuu sarjapaikastaan.

Päätöstä perustellaan vähäisellä pelaajamäärällä. Lukon mukaan joukkueen kasaaminen on ollut jo monena aiempana kautena vaikeaa.

Lukko nousi pääsarjaan kaudeksi 2016–2017. Kyyti oli kuitenkin kylmää vuodesta toiseen. Välillä joukkue haki vauhtia Mestiksestä, mutta paluunkaan jälkeen menestysmahdollisuuksia liigatasolla ei ollut.

Tiedotteen mukaan Lukko pyrkii kehittämään tyttöjen pelaajapolkua kilpasarjoihin asti. Työ on kuitenkin vasta alussa. Lukko on muun muassa rekrytoinut harrastevastaavan ja seuran mukaan tyttöjen määrä on kasvussa nuoremmissa ikäluokissa.

Ensi kaudella Lukko muodostaa ensimmäistä kertaa tyttöjen F-ikäluokan, joka pelaa sekä jääkiekkoa että ringetteä.

Satakunnassa naisten kilpakiekkoa pelaa ensi kaudella Panelian Raikas. Joukkue nousi ensi kaudeksi naisten Mestikseen.