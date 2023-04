Kasperi Ojantakanen teki Ässien kanssa kahden vuoden sopimuksen.

Pori

Ässien uusin hankinta on hyökkääjä Kasperi Ojantakanen.

28-vuotias Ojantakanen siirtyy Poriin KooKoosta. Hän teki Ässien kanssa kahden vuoden sopimuksen. Luotettava sentteri siirtyy Ässiin kaksivuotisella sopimuksella.

Jokereiden kasvatti pelasi päättyneellä kaudella 57 ottelua tehoin 7+11=18. Hän on profiloitunut Liigassa luotettavaksi alempien ketjujen pelaajaksi.

KooKoossa Ojantakanen pelasi viisi viime kautta. Miehen kolmen viime kauden pistasaldot ovat 16, 17 ja 18. Kahtena viime keväänä Ojantakanen on ollut joukkueensa toiseksi tehokkain pelaaja pudotuspeleissä.

Ennen KooKoota hän kiekkoili ja opiskeli Yhdysvaltain yliopistosarjassa.

”Ojantakanen on luotettava ja fiksu pelaaja. Monikäyttöisenä pelaajana hänellä on kaikki edellytykset pelata erikoistilanteissa sekä eri rooleissa, jonka takia hän on aina ollut valmentajien luottopelaaja”, Ässien urheilujohtaja Janne Vuorinen arvioi tiedotteessa.

Ojantakanen koki, että Ässien valmennus halusi hänet aidosti Poriin.

”Itselleni maisemanvaihdos tekee varmasti hyvää. Uskon, että Ässissä minulla on paras mahdollisuus mennä eteenpäin pelaajana.”

”Koen, että pystyn vielä kehittymään ja etenkin hyökkäyspelissä pystyisin olemaan tehokkaampikin. Tavoitteena on nousta Porissa sarjan kärkihyökkääjien joukkoon”, Ojantakanen totesi tiedotteessa.

Ojantakanen pelaa Ässissä numerolla 26.