Tapparalla ratkaisi mestaruuden kotiyleisönsä edessä.

Marcus Davidsson (kesk.) aloitti Tapparan mestaruusjuhlat. Häntä ja hänen niin ikään Tapparassa pelannutta veljeään Jonathania on huhuttu ensi kaudeksi Ässiin.

Maailmanmestari, olympiavoittaja ja nyt myös Suomen mestari.

Ässäkasvatti Niko Ojamäen kultainen meriittilista kasvoi torstai-iltana Nokia-areenalla huikean trillerin päätteeksi.

Tappara eteni toiseen peräkkäiseen ja kaikkiaan seuran 19:een Suomen mestaruuteen. Helpolla se ei tullut, vaikka alussa Tappara näytti varmistavan mestaruutensa todelliseen näytöstyyliin. Täydellinen alku muuttui kuitenkin yllättävän pitkäksi ja tapahtumarikkaaksi taisteluksi.

Lopulta Tappara voitti jatkoajalle venyneen ottelun lukemin 5–4 ja Suomen mestaruuden otteluvoitoin 4–1. Voittomaalin iski Marcus Davidsson ajassa 68.57.

Davidssonia ja hänen niin ikään Tapparassa pelaavaa veljeään Jonathania on huhuttu ensi kaudeksi Ässiin.

Isossa roolissa kirvespaitojen kultajuhlissa oli puolestaan ex-ässä Veli-Matti Savinainen. Hän pelasti Tapparan jatkoajalle ohjaamalla tasoituksen kolmennen erän viimeisellä sekunnilla.

Savinainen, 37, sai myös pudotuspelien parhaan pelaajan Jari Kurri -palkinnon. Hän teki 14 pudotuspeliottelussa tehot 7+7=14.

”Pudotuspelien parhaan pelaajan palkinto oli hieno sivupalkinto. Se on silti tuo Kanada-malja, mitä haettiin”, Savinainen sanoi CMoren haastattelussa.

Mestaruus oli Savinaiselle jo uran viides. Viimeisestä ässäkaudesta 2012–2013 alkaen hän on juhlinut mestaruutta aina, kun on pelannut Liigassa.

”Viides mestaruus putkeen. Hienolta se aina tuntuu päättää kausi mestaruusjuhliin. Ei tule itselle mieleen, että olisin näin kovassa joukkueessa aiemmin pelannut.

Waltteri Merelä iski ratkaisufinaalissa tehot 0+3 ja ehti ensimmäisenä kommentoimaan tunnelmiaan tv-kameroiden eteen.

”Tosi hyvä alku peliin, mutta on ihan inhimillistä, että alkaa ajattelemaan jo pidemmälle. Nyt näytettiin luonnetta. Mahtava loppu”, Merelä sanoi C Morella.

Hänen mukaansa Tapparan pelaajat eivät tärisseet ennen jatkoerää, päinvastoin.

”Tosi hyvä fiilis oli, kun lähdettiin erätauolle ennen jatkoerää. On sakannut ylivoimalla ja kaikkea. Tyhjä olo, hieno matka.”

Pelicansin ykköspuolustaja Teemu Eronen oli pettynyt tappiollisen viidennen finaalin jälkeen.

"Tosi harmi. Päästin todella lähelle tän pelin voittoa. Saatiin siinä avauserän lopussa jonkinlainen jännitys pois. Oltiin sitkeitä, muttei tarpeeksi sitkeitä. Sekunnin päässä se oli", Eronen kommentoi C Morella.

Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola sai mestaruuden myötä päättää pestinsä mestaruusjuhliin.

Tapola on voittanut nyt neljä Suomen mestaruutta. Ensimmäiset kaksi tulivat Tapparassa vuosina 2016 ja 2017, viime vuonna ja tänä keväänä tulivat toiset kaksi mestaruutta.

Läpi kevään Tappara pystyi luottamaan laadukkaaseen erikoistilannepelaamiseen. Esimerkiksi välieräsarjassa HIFK:ta vastaan Tappara murskasi vastustajansa Tampereella pelattujen pelien huipputehokkaalla ylivoimapelillään.

Jori Lehterän pyörittämässä ykkösylivoimassa oli kolme vahvaa rightin puolen laukojaa: Waltteri Merelä, Niko Ojamäki ja Valtteri Kemiläinen. Kun maalinedustalla toimistoaan piti maskipelaajien eliittiin kuuluva Veli-Matti Savinainen, olivat vastustajat kerta toisensa jälkeen helisemässä. Viisikko löysi toisena rutiininomaisesti.

Merelä kertoi ennen finaalisarjan alkua, että viisikko harjoitteli yhdessä jo elokuun harjoituksissa.

Tapola hyppäsi Tapparan peräsimeen kaudeksi 2014–15. Alku ei ollut helppo. Potku-uhka leijaili ilmassa, kun peli ei syksyllä asettunut uomiinsa. Tapparan kärsivällisyys säilyi, ja vuosien mittaan Tapolasta on kasvanut menestysvalmentaja. Neljällä mestaruudella hän nousi Rauno Korven rinnalle eniten mestaruuksia Tapparalle luotsanneena valmentaja.

Kun talvella tuli lisäksi Mestarien liigan eli CHL:n voitto, jättää Tapola seuraajalleen lujassa lyönnissä olevan joukkueen. Tapola itse puhui CHL-finaalin alla urheilupuolen rakenteiden merkityksestä seuraajansa.

”Uskon, että jää hyvä peliperinne ja urheiluperinne. Täällä on syntynyt sellainen tervehenkinen kilpaurheilukulttuuri ja myös voittamisen ja menestymisen vaatimustaso, mikä kuitenkin ratkaisee arjen. Sitä ollaan Jukka Rautakorven ja koko organisaation johdolla rakennettu, ja pelaajat ovat siinä isona osana”, Tapola sanoi.

Jos Tapola on kestomenestyjä, konkarisentteri Jori Lehterä, 35, pääsi urallaan ensimmäistä kertaa mestaruushumun keskelle. Lehterä on pelannut aikuisten sarjoissa kaudesta 2006–07 alkaen, ja vyöllä on otteluita Liigan lisäksi niin KHL:stä kuin NHL:stäkin.

Mestaruutta Lehterä ei ollut aiemmin voittanut sen paremmin seurassa kuin Leijonien paidassakaan.

Ensimmäisen Suomen mestaruutensa voittaneen Jori Lehterän kasvoille sen sijaan levisi leveä hymy taiston tauottua.

"AIka hyvältä tuntuu nyt. Veivattiin peli jo 3–0:een, mutta sitten kaveri pääsi vielä edelle ja tehtiin homma itsellemme vaikeaksi. Sitten tällainen loppu. Huikeaa", Lehterä sanoi C Morella.

"Onhan tää ihan ylivertainen porukka. Olen nauttinut joka hetkestä"