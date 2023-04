Tappara on Suomen mestari – viime sekunnin tasoitus ja voitto­maali jatko­ajalla

Tapparalla ratkaisi mestaruuden kotiyleisön edessä.

Tappara–Pelicans 5–4 ja.

Tapparalle Suomen mestaruus voitoin 4–1.

Tampereen Tappara näytti varmistavan toisen peräkkäisen jääkiekon Suomen mestaruutensa todelliseen näytöstyyliin. Täydellinen alku muuttui kuitenkin yllättävän pitkäksi ja tapahtumarikkaaksi taisteluksi.

Lopulta Tappara voitti jatkoajalle venyneen ottelun lukemin 5–4 ja Suomen mestaruuden otteluvoitoin 4–1. Voittomaalin iski Marcus Davidsson ajassa 68.57.

Viides finaaliottelu Tampereella oli isäntien näytöstä ensimmäisten minuuttien ajan. Anton Levtchi iski alkutahdit ja ohitti Patrik Bartošákin, kun peliä oli takana vasta 1.11.

Kuusi minuuttia myöhemmin punalamppu paloi taas Pelicans-vahdin takana. Jori Lehterä löysi taidokkaalla läpisyötöllä Kristian Tanuksen, joka harhautti Bartosakin ja siirsi kiekon tyhjään maaliin ajassa 7.03.

Katsojat olivat tuskin ehtineet laskea takapuoltaan penkkeihin, kun oli taas syytä pompata pystyyn. Waltteri Merelän poikittaissyöttö putosi suoraan Casimir Jürgensin lapaan, ja tämä napautti kiekon Bartošákin jalkojen välistä verkkoon. Pelikellossa lukema oli 7.29.

Tämä riitti tšekille, joka painui mailaa paiskoen pukukoppiin, ja maalille luisteli Jasper Patrikainen.

Pelicans ei kuitenkaan luovuttanut. Tapparan Marcus Davidsson otti jäähyn huitomisesta ajassa 10.43, ja lahtelaiset käyttivät tilanteen hyväkseen. Topias Vilén ohitti Kristian Heljangon ja toi Pelicansin mukaan otteluun ajassa 12.04.

Maali antoi Pelicansille lisävirtaa, ja ajassa 14.41 Ben Blood toi vieraat jo maalin päähän. Blood nousi kohti maalia ja nosti kiekon rystyltä etukulmasta ohi Heljangon.

Toisessa erässä vauhti ei juuri pudonnut, mutta maalimäärä sitäkin selvemmin. Tappara hallitsi erää ja sai palkinnoksi kaksi ylivoimaa. Pelicansin maalilla 22-vuotias Patrikainen oli kuitenkin loistavalla pelipäällä ja piti joukkueensa mukana ottelussa.

Ja kun Tappara ei onnistunut omissa yrityksissään, Pelicanskin sai mahdollisuutensa. Jürgens otti estämisjäähyn ajassa 38.50, ja 11 sekuntia myöhemmin kiekko oli Heljangon selän takana.

Iikka Kangasniemi sai kiekon aloituksen jälkeen ja pääsi laukomaan vapaasti parhaasta maalintekosektorista. Laukaus oli loistava, eikä maskin takana olleella Heljangolla ollut mitään mahdollisuutta pysäyttää yläkulmaan sujahtanutta kiekkoa.

Kolmannessa erässä Pelicansin mainio vire jatkui. Ajassa 44.14 Konsta Hirvonen tarjoili, ja Aatu Jämsen iski kiekon poikittaissyötöstä komeasti verkkoon.

Tappara sai melkoisia myllytyksiä aikaiseksi Pelicansin puolustusalueella, mutta sinnikäs lahtelaisryhmä pelasi uhrautuvasti Patrikaisen edessä.

Tapparan viime hetken paine toi palkinnon, kun Veli-Matti Savinainen ohjasi tasoituksen sekunti ennen peliajan täyttymistä. Näin ratkaisua piti hakea jatkoajalta.

Siinä Pelicansilla oli omat paikkansa, mutta lopulta verkkoa heilutti mestaruuden arvoisesti Davidsson.

Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola sai mestaruuden myötä päättää pestinsä mestaruusjuhliin.

Tapola on voittanut nyt neljä Suomen mestaruutta. Ensimmäiset kaksi tulivat Tapparassa vuosina 2016 ja 2017, viime vuonna ja tänä keväänä tulivat toiset kaksi mestaruutta.

Läpi kevään Tappara pystyi luottamaan laadukkaaseen erikoistilannepelaamiseen. Esimerkiksi välieräsarjassa HIFK:ta vastaan Tappara murskasi vastustajansa Tampereella pelattujen pelien huipputehokkaalla ylivoimapelillään.

Jori Lehterän pyörittämässä ykkösylivoimassa oli kolme vahvaa rightin puolen laukojaa: Waltteri Merelä, Niko Ojamäki ja Valtteri Kemiläinen. Kun maalinedustalla toimistoaan piti maskipelaajien eliittiin kuuluva Veli-Matti Savinainen, olivat vastustajat kerta toisensa jälkeen helisemässä. Viisikko löysi toisena rutiininomaisesti.

Merelä kertoi ennen finaalisarjan alkua, että viisikko harjoitteli yhdessä jo elokuun harjoituksissa.

Tapola hyppäsi Tapparan peräsimeen kaudeksi 2014–15. Alku ei ollut helppo. Potku-uhka leijaili ilmassa, kun peli ei syksyllä asettunut uomiinsa. Tapparan kärsivällisyys säilyi, ja vuosien mittaan Tapolasta on kasvanut menestysvalmentaja. Neljällä mestaruudella hän nousi Rauno Korven rinnalle eniten mestaruuksia Tapparalle luotsanneena valmentaja.

Kun talvella tuli lisäksi Mestarien liigan eli CHL:n voitto, jättää Tapola seuraajalleen lujassa lyönnissä olevan joukkueen. Tapola itse puhui CHL-finaalin alla urheilupuolen rakenteiden merkityksestä seuraajansa.

”Uskon, että jää hyvä peliperinne ja urheiluperinne. Täällä on syntynyt sellainen tervehenkinen kilpaurheilukulttuuri ja myös voittamisen ja menestymisen vaatimustaso, mikä kuitenkin ratkaisee arjen. Sitä ollaan Jukka Rautakorven ja koko organisaation johdolla rakennettu, ja pelaajat ovat siinä isona osana”, Tapola sanoi.

Jos Tapola on kestomenestyjä, konkarisentteri Jori Lehterä, 35, pääsi urallaan ensimmäistä kertaa mestaruushumun keskelle. Lehterä on pelannut aikuisten sarjoissa kaudesta 2006–07 alkaen, ja vyöllä on otteluita Liigan lisäksi niin KHL:stä kuin NHL:stäkin.

Mestaruutta Lehterä ei ollut aiemmin voittanut sen paremmin seurassa kuin Leijonien paidassakaan.