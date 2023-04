Joel Harkimon Jokerit-yrityksen varastossa runsaasti ”monipuolista ja laadukasta” tavaraa

Joel Harkimon Team Jokerit oy:llä ei ole lainkaan rahaa mutta melko paljon myyntikelpoista tavaraa.

Joel Harkimon konkurssiin asetetulla Team Jokerit Oy:llä on iso läjä jääkiekkotavaraa.

Joel Harkimon omistama Team Jokerit oy asetettiin maanantaina konkurssiin. Harkimo haki yritystään konkurssiin itse viime torstaina.

Konkurssihakemuksen asiakirjoista paljastui, että yrityksellä on miljoonavelat. Suurin velkoja on itse Joel Harkimo, joka on lainannut yhtiölle peräti 700 000 euroa.

Asiakirjoista kävi myös ilmi, että Team Jokerit oy:n konkurssipesään jäi käyttöomaisuutta 220 000 euron edestä. Pesänhoitaja, asianajaja Tommi Kemppi kertoo, että yhtiön käyttöomaisuus koostuu ”jääkiekkojoukkueen laadukkaasta kalustosta”.

”Olen käynyt sitä tänään katsomassa. Summasta voi päätellä, että kalustoa on paljon. Hyvin monipuolista ja laadukasta tavaraa”, Kemppi sanoo.

Team Jokerit oy:llä on erittäin todennäköisesti siis hallussaan läjäpäin KHL-Jokereilta jäänyttä monenlaista tavaraa, kuten kenties varusteita, mailoja ja huoltovälineitä.

”Seuraavaksi suunnittelemme, miten tavaraa myydään eteenpäin. Osa tulee todennäköisesti julkiseen myyntiin”, Kemppi sanoo.

Team Jokerit oy:llä on myös vaihto-omaisuutta 80 000 euron edestä. Tämä summa koostuu myytävistä tuotteista eli Jokerien tapauksessa fanitavarasta.

Konkurssihakemuksessa ilmoitetut summat ovat suuntaa antavia arvioita omaisuuden arvosta. Kun tavarat on saatu myytyä, rahat jaetaan velkojille.

Tällä hetkellä on siis selvää, että Joel Harkimo on lainannut Team Jokerit oy:lle 700 000 euroa, mutta yrityksellä ei ole enää lainkaan rahaa vaan ainoastaan edellä mainittua tavaraomaisuutta.

IS:n tietojen mukaan Harkimon omistama Team Jokerit oy maksoi Jari Kurrin johtamalle entiselle jokeriyhtiölle brändioikeuksista noin puoli miljoonaa euroa. Pitääkö tämä tieto paikkansa?

”Sitä en voi vahvistaa tai kommentoida”, Kemppi sanoo.

Pesänhoitaja Kemppi ei ota kantaa siihen, mihin Team Jokerit oy on rahaa käyttänyt.

”Vaikka minulla olisikin jo valistunut käsitys, niin en voisi sitä sanoa”, Kemppi kertoo.

Team Jokerit oy:llä on Joel Harkimon lisäksi muitakin velkojia. Suurimpia velkojia Harkimon ohella ovat Jokerit Ry (64 000 euroa), Jokerit Hockey Club eli Kurrin johtama entinen jokeriyritys (60 000 euroa) ja Helsinki-halli eli entinen Hartwall-areena (37 000 euroa).

Velkojen erittelystä paljastuu, että lisenssimaksuvelkoja Team Jokerit oy:llä on 64 000 euroa, liiketoimintakaupan viivästysmaksuja 60 000 euroa, hallimaksuja 37 000 euroa, palkkavelkoja 150 000 euroa ja ostovelkoja 20 000 euroa.

Harkimo järjesteli Team Jokerit oy:n kautta Jokerien paluuta kotimaisiin kiekkosarjoihin mutta vetäytyi sivuun ymmärrettyään, että hänen johdollaan Jokereita ei hyväksytä Suomen sarjoihin.

Nyt Jokerien paluuprojektia vetää Mikko Saarnin kokoama joukko. Saarnin mukaan Harkimon Team Jokerit oy luovutti Jokerien brändioikeudet uudelle yhtiölle ilman korvausta.

”Vaikka Jolle jäi kokonaan sivuun, hän ei vaatinut mitään rahaa brändioikeuksien hallinnan siirtämisestä ry:n siunauksella Team Jokerit oy:ltä meidän yhtiöllemme, eikä meille langennut vanhoja vastuitakaan. Jolle ymmärsi, että meidän oli päästävä aloittamaan täysin puhtaalta pöydältä. Se oli miehen teko”, Saarni sanoi aiemmin Urheilulehdelle.

Pesänhoitajan kertoman perusteella Team Jokerit oy:lle on siis kuitenkin jäänyt varastoon paljon KHL-Jokerien tavaroita, jotka eivät ole siirtyneet Saarnin johtamalle yhtiölle.

UUDELLE jokeriyhtiölle Jokerit Helsinki oy:lle on myönnetty sarjapaikka Mestikseen, ja taustaryhmä on jättänyt lisenssihakemuksen. Jos lisenssihakemus hyväksytään, Jokerit pelaa ensi kaudella Mestistä.