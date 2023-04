Ässät teki kahden vuoden sopimuksen kaksimetrisen Lassi Vanhatalon kanssa.

Lassi Vanhatalo (oik.) on ensi kauden Ässien mies. Arkistokuvassa keskustelukumppanina Ilveksen 187-senttinen Miro Nalli. Päättyneellä kaudella molemmat pelasivat Sportissa.

Pori

Leijonien ikoni Marko ’Mörkö’ Anttila oli liigakauden pisin pelaaja 203 senttimetrin varrellaan. Anttilan takana kolmen senttimetrin päässä oli kahden metrin kvartetti Niko Hovinen, Miro Karjalainen, Gustav Olhaver ja Lassi Vanhatalo.

Heistä viimeisin, eli Lassi Vanhatalo, 25, tuo jatkossa kokoa Ässien hyökkäyskalustoon. Sportista Poriin siirtyvä Vanhatalo teki Ässien kanssa kahden vuoden sopimuksen.

”Vanhatalo on isokokoinen pelaaja, jolla on ominaisuuksia maalintekoon ja erikoistilanteisiin erityisesti alivoimalla”, Ässien urheilujohtaja Janne Vuorinen kommentoi seuran tiedotteessa.

”Näemme hänessä paljon kehityspotentiaalia. Isokokoisten pelaajien kehittyminen tapahtuu usein hieman myöhemmin, joten Lassilla on pelaajana parhaat kaudet vielä edessä.”

Tampereelta kotoisin oleva Vanhatalo, 25, on Tapparan kasvatti. Tapparassa hän pelasi 50 liigaottelua ennen kuin siirtyi Sportiin.

Satakiloinen Vanhatalo on Tapparan kasvatti. Laitahyökkääjä debytoi kasvattajaseuransa liigajoukkueessa jo kaudella 2018–2019. Nuorukainen väläytteli taitojaan kirvesrintojen edustusmiehistössä, mutta isomman roolin ottaminen kivikovasta joukkueesta oli vaikeaa.

Juuri isomman roolin ja läpimurron perässä Vanhatalo siirtyi Sportiin kesken kauden syksyllä 2021. Vaasa ei kuitenkaan tuonut täyttymystä. Vanhatalo pelasi Sportissa kaikkiaan 80 ottelua, joissa syntyi tehot 9+9=18.

Päättyneellä kaudella Vanhatalon rooli Risto Dufvan valmentamassa joukkueessa oli varsin pieni. Miehen peliaikakeskiarvo oli 11.39 minuuttia.

Ässät kehui Vanhatalon ominaisuuksia erikoistilanteissa, erityisesti alivoimalla, mutta Dufvalta hyökkääjä ei saanut luottoa. Liigan tilastojen mukaan Vanhatalo pelasi alivoimalla koko kaudella vain seitsemän sekuntia. Ylivoimallakaan hän ei kuulunut vakiokalustoon, mutta yhden ylivoimamaalin hän kuitenkin teki.

Vaikka läpimurto on vielä tekemättä, parhaimmillaan Vanhatalo on pystynyt liigatasolla hyödyntämään isoa kokoaan. Lainapesteillä Mestiksessä hän on puolestaan tehnyt kovaan tahtiin tulosta ja ollut tekijämies myös erikoistilanteissa.

Liigassa Vanhatalon toistaiseksi paras kausi oli Tapparassa 2020–2021. Silloin hän oli kokoonpanossa 44 ottelussa, joissa syntyi tehot 8+7=15.

"Olen kovaa töitä tekevä pelaaja. Pyrin pelaamaan hyvin ja monipuolisesti molempiin suuntiin”, Vanhatalo kommentoi Ässien tiedotteessa.

Vanhatalo pelaa Ässissä numerolla 93. Häntä ennen kyseisellä numerolla patapaidassa ovat pelanneet vain Henri Heino sekä Jesperi Kotkaniemi syksyllä 2020, jolloin korona viivästytti NHL:n alkua ja patakasvatti haki pelituntumaa Porista.