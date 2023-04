Coloradon ja Seattlen välinen sarja otti kuumia kierroksia. Seattle tasoitti otteluvoitot.

Seattle

Seattle Kraken tasoitti otteluvoitot Colorado Avalanchea vastaan 2–2:een, kun se voitti kotiottelunsa jatkoerässä maalein 3–2.

Ottelun puhuttavin tilanne oli Cale Makarin erittäin myöhäinen taklaus Jared McCanniin. 40 maalia runkosarjassa paukuttaneen McCannin peli loppui siihen paikkaan.

Makar selvisi videotarkistuksen jälkeen vain kahden minuutin rangaistuksella estämisestä ja sai tämän jälkeen joka kerta kiekkoon koskiessaan niskaansa rajun vihellyskonsertin.

Seattle hallitsi pelitapahtumia ja johti ansaitusti 2–0, mutta toisen erän lopussa Colorado tuli tasoihin, kun Mikko Rantanen otti joukkueen reppuselkään ja teki kaksi maalia.

Tämä tasoitti pelin kuvaa – ja lamaannutti myös äänekkään kotiyleisön pitkäksi aikaa.

Yleisö sai revetä liitoksistaan ajassa 63.00, kun Josh Manson istui jäähyaitiossa ja Jordan Eberle iski voittomaalin.

Muissa otteluissa New Jersey Devils voitti New York Rangersin 3–1 pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ottelussa. New Jerseyn voitto tasoitti ottelusarjan tilanteeksi 2–2.

New Jerseyn sankari oli puolustaja Jonas Siegenthaler, joka teki joukkueensa 2–1-voittomaalin päätöserässä. Sveitsiläinen lisäksi syötti Jack Hughesin tekemän avausmaalin.

New Jerseyn porilaistähti Erik Haula syötti Ondrej Palatin tekemän 3–1-maalin.

Toronto Maple Leafs esitti Tampa Bay Lightningin vieraana erittäin vahvan lopun ja ratkaisi jatkoajalla 5–4-voiton. Toronto on enää voiton päässä ottelusarjan voitosta, sillä se johtaa sitä nyt 3–1.

Vegas Golden Knights voitti Winnipeg Jetsin maalein 4–2 ja siirtynyt ottelusarjassa johtoon voitoin 3–1.