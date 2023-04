Armia liittyy leiriryhmään ensi viikolla.

Porilaishyökkääjä Joel Armia nähdään jälleen Tampereen MM-kisoissa.

Leijonat tiedotti maanantai-iltana, että Armia liittyy Leijonien kokoonpanoon ensin viikon Tšekin MM-turnaukseen.

Armia oli mukana MM-joukkueessa myös viime keväänä, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden MM-kotikisoissa Tampereella.

"Joel on erittäin hyvä vahvistus joukkueelle. Hänellä on myös tuoreessa muistissa, minkälaista on pelata MM-kotikisoissa kotiyleisön edessä”, GM Jere Lehtinen totesi tiedotteessa.

Armian kausi NHL:ssä Montreal Canadiensissa oli tuskainen. Hyökkääjä kärsi niin vammoista kuin pitkällisestä sairaudestakin. Kaukalossa hän tuskaili pitkään tehottomuuden kanssa.

Hän pelasi yhteensä 43 ottelua, joissa tuli tehot 7+7=14.

Montreal kuului NHL:n häntäpäähän, joten Armian sarjakausi päättyi runkosarjaan. Poriin hän palasi jo viime viikolla.

Jo tälle viikolle Leijonien mukaan liittyi toinen porilainen maailmanmestari, Juho Lammikko. Leiriryhmässä ovat yhä mukana Lukko-kasvatti Lassi Lehtinen ja Ässien kasvatti Antti Tuomisto sekä Huittisissa lapsuutensa ja nuoruutensa kasvanut Mikael Ruohomaa. Satakuntalaisjoukkueiden tämän kauden pelaajista mukana ovat Lukon Julius Mattila ja Ässien Nikolas Matinpalo.

Armian tavoin MM-leirityksen viimeisellä viikolla pelattavan Tshekin EHT-turnauksen kokoonpanoon liittyvät mukaan hyökkääjät Patrik Laine ja Sakari Manninen sekä kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja, puolustaja Olli Määttä.

"Seuraavan kerran uusia lisäyksiä joukkueeseen tulee mahdollisesti sitten, kun Euroopan sarjojen finaalit ja NHL:n pudotuspelien ensimmäinen kierros on pelattu”, Lehtinen kertoi.

MM-kisat alkavat Tampereella perjantaina 12. toukokuuta. Suomen MM-joukkue nimetään Tšekin EHT-turnauksen jälkeen, sunnuntai-iltana 7. tai maanantaina 8. toukokuuta.