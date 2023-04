Kolme ässäkasvattia on pelannut vastakkain Norjassa kovaa jälkeä tehneen Martin Lefebvren kanssa. Millaisen mielikuvan tuleva patapakki on heihin jättänyt?

Pori

Mikä mies on Ässien tuleva kanadalaispelaaja Martin Lefebvre?

Ilta-Sanomat uutisoi keskiviikkona Lefebvren tulevan siirron Ässiin. Porilaisseura ei ole vielä sopimusta vahvistanut.

Ainakin Lefebvre on tehomies. Hän teki Norjassa 44 otteluun 52 pistettä (17+35).

Tahti oli hurja myös pudotuspeleissä: 15 ottelua, 19 (4+15) pistettä. Hän oli joukkueensa paras pistemies niin runkosarjassa kuin pudotuspeleissä. Hän teki maanantaina voittomaalin ratkaisevassa seitsemännessä ottelussa, kun Stavanger Oilers varmisti toisen peräkkäisen mestaruutensa.

Lefebvre voitti myös koko sarjan puolustajien pistepörssin niin runkosarjassa kuin pudotuspeleissä. Samoissa pakkitilastoissa porilaispuolustaja Tommi Taimi oli runkosarjassa viides ja pudotuspeleissä kolmas. Runkosarjassa hän teki 21 pistettä (9+22=31) vähemmän kuin Lefebvre.

Millainen virtuoosi ässäpaitaan on tulossa?

”Nyt kysyt väärältä jätkältä”, naurahtaa Oslosta puhelimitse tavoitettu Taimi.

”Olen niin huono katsomaan pelien aikana vastustajien pelaajia. Onhan tuo hänen pistemääränsä kauhea, joten varmasti kyseessä on hyvä pakki.”

Kun Taimi oikein kaivelee mielikuvalokeroitaan, hän muistelee Levebvren laukauksen olevan hyvä. Taimen mukaan Lefebvren edustama Stavanger pyöritti myös tehokasta ylivoimaa, joten ykköspakki keräsi pisteitä senkin avulla. Tai sitten Stavanger ylivoimma oli tehokasta Lefebvren ansiosta.

”Stavanger teki ylipäätään paljon enemmän maaleja kuin me.”

Tommi Taimen muistikuvat tulevasta patapakista ovat ohuet.

Taimen muistikuvien vähyyteen vaikuttaa varmasti sekin, ettei Lefebvre säväyttänyt otteluissa porilaispakin edustamaa Vålerengaa vastaan. Vålerenga ja Stavanger kohtasivat kuudesti. Lefebvre sai vain yhden syöttöpisteen.

”Norjan liigan neljä viisi parasta joukkuetta ovat kovia, mutta rehellisesti sanottuna pohjajengien taso on huono. En tiedä sitten, millaisia tehoja hän on niissä peleissä tehnyt”, Taimi miettii.

Norjan liigan heittopussi oli Grüner, joka keräsi vain 16 pistettä ja päästi keskimäärin yli viisi maalia ottelussa. Lefebvre ei kuitenkaan juhlinut jumbon kustannuksella, sillä neljän kohtaamisen saldo oli vain 1+1.

30-vuotias kanadalainen teki tehoja varsin tasaisesti. Kahdesti hän veti seitsemän ottelun pisteputken. Yksittäiset tehopelit osuivat runkosarjassa seitsemänneksi sijoittunutta Lillehammeria vastaan: runkosarjan viimeisessä kohtaamisessa 2+5 ja kolmannessa pudotuspelitaistossa 1+5.

Teemu Vuorisalokaan ei muista Lefebvrestä juuri mitään, mutta hän tiesi, keneltä kannattaa kysyä.

Toinen porilaispuolustaja, uransa jo lopettanut Teemu Vuorisalo, pelasi uransa viimeisen kauden Lillehammerissa 2021–2022.

Lefebvre oli Stavangerin tehopakki silloinkin (35 ottelussa 7+23=30). Vuorisalolle on jäänyt vastustajana pelanneesta Lefebvrestä mieleen yhtä paljon kuin Taimelle: ei juuri mitään.

”Soita Nevalaiselle. Se on sellainen kiekkoniilo, joka osaa varmasti sanoa jotain”, Vuorisalo neuvoo kääntymään Nakkilasta kotoisin olevan Niklas Nevalaisen suuntaan.

Liigassa Sportia ja SaiPaa edustanut ässäkasvatti pelasi Norjan Frisk Askerissa kauden 2021–2022. Päättyneen kauden Nevalainen edusti Englannissa Sheffield Steelersiä.

Nevalainen, 29, on juuri palannut Suomeen monta kokemusta rikkaampana: Sheffieldin fanikulttuuri, yli 7 000 katsojan yleisökeskiarvot ja EIHL:n pronssi tekivät vaikutuksen, vaikka seura toki hamusikin himmeimmän mitalin sijasta mestaruutta.

Niklas Nevalainen (oik.) on tuore Englannin pronssimies. Hän muistaa myös Lefebvren otteet vuoden takaa Norjasta.

Vuotta aiemmin Nevalainen teki Norjassa seitsemän pistettä enemmän kuin Lefebvre, mutta pelasikin seitsemän peliä enemmän. Jättikö Ässien tuleva kanadalaispuolustaja hänelle muistijälkiä?

”Neljän kohtaamisen perusteella hän on hyvä yleispuolustaja. Enemmän kiekollinen, mutta ei mikään säihkyvä. Ainakaan omaan silmääni hän ei erottunut mitenkään erityisen taitavana pelaajana tai erityisen hyvänä luistelijana”, Nevalainen arvioi.

Millainen on ylivoimamiehen laukaus?

”Minun mielestäni aika perus.”

Osaako hän puolustaa?

”Ei hänellä ole suuria heikkouksia, vaan hän on ihan hyvä kaikessa. Kun on pelannut Stavangerissa, siellä on pakko osata puolustaa. Stavanger on Norjan parhaiten valmennettu joukkue”, Nevalainen tietää.

Samaa sanoo myös Taimi. Porilaisen mukaan muut pelaavat Norjan liigassa vauhdilla päästä päähän, mutta Stavangerilla on enemmän taktisia vivahteita. Stavangerissa myös trap-pelaaminen, eli vahva keskialueen tukkiminen on tullut tutuksi.

Trap-pelaamisen sisäistämisestä ei varmasti ole Suomessa haittaa.

Pohjois-Amerikassa Lefebvre pelasi korkeimmillaan ECHL:ssä. Eurooppaan hän tuli vuonna 2017. Hän on pelannut kolme kautta Tanskassa, yhden Saksassa ja kaksi Norjassa.

Erityisesti Tanska ja Norja ovat tasoltaan kotimaista Liigaa vaatimattomampia. Millainen hyppy on tulla useamman Tanskan ja Norjan vuoden jälkeen Liigaan?

”Kyllä se varmasti minultakin yhä onnistuisi”, uskoo kolme kautta Norjassa pelannut ja vuonomaassa ainakin kevääseen 2026 jatkava Taimi.

”Se auttaa, että Norja on Suomen tavoin luisteluliiga. Täällä on kovakuntoisia jätkiä, meidänkin joukkueessa on muutama niin kovakuntoinen, etten ole aiemmin vastaavia nähnyt. Täällä saa myös kamppailla paljon, jopa enemmän kuin Suomessa.”

Taimen mukaan Norjassa on paljon kamppailupelaamista, koska suurin osa kaukaloista on NHL-mitoissa. Lefebvren pitää siis opetella Liigassa isomman kaukalon metkut.

”Norjan liigan parhaat pelaajat voivat olla vahvistuksia myös Suomessa, mutta paljon on kiinni siitä, miten kukakin ostaa taktisen puolen. Suomessa pelisysteemin pitää olla hallussa.”