IS: Ässät hankki Euroopan pienempien sarjojen tehopuolustajan

Kovia tehoja takonut Martin Lefebvre siirtyy Ässiin.

Ilta-Sanomat uutisoi, että 30-vuotias puolustaja Martin Lefebvre edustaa ensi kaudella patapaitoja.

Kuluvalla kaudella Lefebvre voitti Norjan liigassa puolustajien pistepörssin Stavanger Oilersin takalinjoilla. Lefebvre takoi 44 ottelussa 52 (17+35) tehopistettä.

Vertailun vuoksi: entinen ässäpakki Tommi Taimi keräsi Norjan liigassa 43 ottelussa 31 pistettä.

Lefebvre on pelannut Euroopan sarjoissa kaudesta 2017–2018 alkaen: Tanskassa on kulunut kolme kautta, kun taas Norjassa kausia on takana nyt kaksi.

Vuoden verran kanadalainen viihtyi myös Saksan DEL-liigassa, joka on Tanskan ja Norjan liigoja tasokkaampi sarja. Kiekollinen puolustaja iski Krefeld Pinguinen riveissä 23 pistettä, mutta tehotilasto oli 29 osuman verran miinuksella.