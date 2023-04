New York Rangers avasi pudotuspelinsä 5–1-vierasvoitolla New Jerseyn naapureista

Kaapo Kakko nappasi syöttöpisteen New Yorkin viimeisestä maalista, jonka teki Filip Chytil.

New York Rangers eteni pudotuspeleihin runkosarjasta itäisen konferenssin viidenneltä sijalta. Pudotuspelien ensimmäiseltä kierrokselta edetään puolivälieriin neljällä voitolla ottelusarjasta.

New York Rangers on avannut jääkiekon NHL:n pudotuspelinsä 5–1-vierasvoitolla naapuripitäjän New Jersey Devilsistä keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa pelatussa ottelussa.

Koitoksessa suomalaisista pääsi tehopisteille New Yorkin Kaapo Kakko, joka pelasi vajaat 15 minuuttia. Kakko nappasi syöttöpisteen ottelun viimeisestä maalista, jonka teki tyhjään maaliin tshekkihyökkääjä Filip Chytil.

Kesken kautta newyorkilaispaidan pukenut Niko Mikkola pelasi yli 17 minuuttia. New Jerseyn puolella Erik Haula oli jäillä vajaat 17 minuuttia.

Ottelun kovin pisteentakoja oli New Yorkin Adam Fox, joka ei tehnyt yhtään maalia mutta oli rakentamassa neljää joukkueen viidestä maalista. Fox oli kettuna kainalossa Kakon rinnalla myös Chytilin tehdessä maalinsa. Kovin maalintekijä oli Chris Kreider, jonka käsialaa oli kaksi Rangersin maaleista.

New York Rangers eteni pudotuspeleihin runkosarjasta itäisen konferenssin viidenneltä sijalta. Pudotuspelien ensimmäiseltä kierrokselta edetään puolivälieriin neljällä voitolla ottelusarjasta.

Tampa Bay vei toivon Torontosta

Ottelukierroksen toisessa kohtaamisessa Tampa Bay Lightning otti tuntuvan 7–3-vierasvoiton Toronto Maple Leafsista.

Ottelun kovimpia pistemiehiä olivat Tampa Bayn Nikita Kutsherov ja Corey Perry, jotka kumpikin tekivät maalin ja kaksi syöttöä mieheen, sekä Toronton Mitchell Marner, joka oli syöttämässä jokaista joukkueensa kolmesta maalista. Suomalaisia ei ollut pelissä.

Tampa Bay sijoittui runkosarjassa itäisen konferenssin kuudennelle sijalle New York Rangersin perään.