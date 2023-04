Kiertolainen on pelannut kolmen viime kauden aikana seitsemässä eri seurassa ja viidessä eri maassa – Seuraavat kaksi kautta hän on Ässien mies

Karolus Kaarlehto tulee jakamaan Niklas Rubinin pelikuormaa. Turusta kotoisin oleva maalivahti sanoo, että Ässissä hänen tarkoituksensa on ”breikata kunnolla, vihdoinkin”.

SaiPan riveissä Karolus Kaarlehto torjui 22 ottelussa kaudella 2019–2020. Sen jälkeen miehen osoite on vaihtunut tiuhaan tahtiin.

Pori

Maalivahti Karolus Kaarlehto on Ässien uusin sopimuspelaaja.

Iltalehti uutisoi Kaarlehdon siirrosta ensimmäisenä jo joulukuussa. Ässät vahvisti tiistaina, että maalivahti siirtyy Poriin kahden vuoden sopimuksella.

Kaarlehdon, 25, kolme viime kautta ovat olleet melkoista kiertolaisen elämää. Hän on pelannut seitsemässä eri joukkueessa ja viidessä eri maassa.

Keväällä Kaarlehto päätti kautensa Ruotsin SHL:ssä Timrån miehenä. Länsinaapurin pääsarjassa hän pelasi vain kahdessa ottelussa. Torjuntaprosentiksi kirjattiin 95,2.

Kaarlehto aloitti kautensa Ranskan pääsarjassa. Sieltä hän palasi edelliskaudellakin edustamaansa Jukureihin. Mikkelissä Kaarlehdolla olikin hyvä jakso, mutta kun Jukureiden molemmat vakituiset vahdit olivat terveinä, mies siirtyi auttamaan Kärppiä maalivahtipulassa.

Kun Kärpät hankki siirtoajan lopussa Niclas Westerholmin, Kaarlehdolle ei ollut Oulussa enää tarvetta.

Tuossa vaiheessa Ässät etsi maalilleen paikkaajaa, koska Niklas Rubin oli loukkaantuneena. Kehitysjohtaja Tommi Kerttula kertoi tuolloin Satakunnan Kansalle, että Kaarlehtoakin oli kysytty. Vaikka maalivahdilla oli jo tulevasta sopimus Poriin, loppukauden osoitteekseen hän valitsi Timrån.

Turusta kotoisin oleva Kaarlehto on Paimion Hakan kasvatti. Nuoruusvuodet hän kehittyi kuitenkin ensin TuTon ja sitten TPS:n junioreissa. Hän kuului ikäluokkansa maalivahtilahjakkuuksiin ja maajoukkueisiin.

Aikuisten tasolla Kaarlehto on väläytellyt, mutta juniorivuosien lupauksiaan hän ei ole lunastanut. Kuten lukuisat seurasiirrot kertovat, urasta on jäänyt toistaiseksi rauhaton kuva, eikä omaa paikkaa ole löytynyt. Liigatasolla mies on torjunut kaikkiaan 39 ottelussa.

Ässissä uskotaan, että Kaarlehdolla on potentiaalia seuraavalle tasolle.

”Maalivahtivalmentajamme Jaakko Rosendahlin laadukkaan taustatyön sekä arjen vaatimustason ylläpitämisellä Kaarlehdolla on hyvät mahdollisuudet kehittyä pelaajana seuraavien kausien aikana”, Ässien urheilujohtaja Janne Vuorinen kommentoi tiedotteessa.

Kaarlehdosta Ässät saa kakkosvahdin, joka pystynee jakamaan ykkösvahti Rubinin pelikuormaa mennyttä kautta paremmin. Päävalmentaja Karri Kivi myönsi kauden jälkeen, että Ässät joutui peluuttamaan Rubinia enemmän kuin valmennusjohto toivoi ja alun perin suunnitteli.

Kaarlehto pitää Ässiä hyvänä mahdollisuutena, kun hän saa mennä kahden vuoden sopimuksella rauhassa eteenpäin.

”Tarkoitus on breikata kunnolla, vihdoinkin”, totesi Ässissä numerolla 36 torjuva Kaarlehto seuran tiedotteessa.