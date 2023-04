Libor Zábranský siirtyy Ässiin vuoden sopimuksella.

Libor Zábranský tuuletti helmikuussa 2022 Ässiä vastaan. Ensi kaudella hän on Ässien alakerran uusi vahvistus.

Pori

Tšekkipuolustaja Libor Zábranský siirtyy Jukureista Ässiin yksivuotisella sopimuksella.

Ässät vahvisti mediassa jo aiemmin uutisoidun siirron maanantaina. Samalla Zábranskýsta tuli ensimmäinen ulkopuolelta saapuva sopimuspelaaja ensi kauden patapakkaan.

Zábranský kuului vielä viikolla Tšekin MM-ryhmään. Puolustaja kuitenkin putosi Kari Jalosen valmentamasta joukkueesta viikon päätteeksi, joten MM-kisoissa uutta ässäpelaajaa ei nähdä.

A-maaotteluita Zábranskýn tilille on kertynyt kaikkiaan 12.

22-vuotias Zábranský pelasi kaksi viime kautta Mikkelin Jukureissa. Hän saapui Liigaan nuorena lahjakkuutena, jolta odotettiin paljon. Aivan lopullista läpimurtoa Liigan eliittiin hän ei pystynyt Jukureissa tekemään, mutta mikkeliläisten runkopelaajiin mies kuului molemmilla kausilla.

"Zábranskýlla on nuoreksi pelaajaksi jo paljon kokemusta pääsarjoista sekä Tšekin maajoukkueesta. Hän on pystynyt pelaamaan tasaisen laadukkaasti illasta toiseen sekä tekemään tulosta. Hänellä on kaikki edellytykset ottaa pelaajana seuraava askel Porissa, ja uskomme hänen persoonansa sopivan hyvin joukkueeseemme, Ässien urheilujohtaja Janne Vuorinen kommentoi tiedotteessa.

Päättyneellä kaudella Zábranský teki Jukureissa tehot 3+12=15. Ensimmäinen liigakausi toi kaksi pistettä enemmän. Hän on 185-senttinen ja 86-kiloinen rightin (oikea käsi alhaalla) puolustaja.

Zábranský lähti kotimaastaan Pohjois-Amerikkaan jo 17-vuotiaana. Kolmen kauden jälkeen hän palasi vuodeksi Tšekkiin, jonka jälkeen hän tuli Mikkeliin.

Zábranský on toisen polven kiekkoilija. Hänen samanniminen isänsä pelasi urallaan myös 40 NHL-ottelua.

”Tulen todella innoissani Ässiin. Tunnen, että pystyn täällä ottamaan seuraavan askeleen urallani ja auttamaan samalla joukkuetta menestymään.”

"Pidin todella paljon Ässien pelityylistä. Toivottavasti pystymme jatkamaan siitä ja ottamaan joukkueena seuraavan askeleen. Porilaiset kannattajat ovat uskomattomia ja odotan innolla, että pääsen pelaamaan heidän edessään”, Zábranský kosiskeli patafaneja seuran tiedotteessa.