Boston Bruins ja Edmontonin pistenikkari Connor McDavid kirjoittivat ennätyksillään NHL-historiaa.

Satakuntalaiset olivat vahvasti esillä, kun Carolina Hurricanes katkaisi kolmen peräkkäisen tappion putkensa.

Raumalaisvahti Antti Raanta ja porilaissentteri Jesperi Kotkaniemi tyrehdyttivät vahvalla pelipanoksellaan Detrot Red Wingsin. Raanta voimisteli maalissa 20 torjuntaan ja Kotkaniemi hankki maalista ja syötöstä kaksi tehopistettä, kun Hurricanes voitti 4–1.

Hurricanes varmisti voitollaan kotiedun liigan pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle.

Kotkaniemi sai syöttöpisteen Hurricanesin 1–0-maalista ensi erän alussa. Hän ohjasi Shayne Gostisbeheren siniviivalaukauksen Red Wingsin maalin taakse, mistä Stefan Noesen kiepautti kiekon Alex Nedeljkovicin vartioimaan maaliin.

Pelin viimeisellä minuutilla Kotkaniemi taiteili puolustuspään siniviivan takaa roikkulaukauksella kotijoukkueen neljännen osuman vastustajan tyhjään maaliin.

Kotkaniemen tämän kauden tehot ovat nyt 17+25=42. Hän on ylittänyt entisen yhden kauden ennätyksensä jo kahdeksalla pisteellä. 22-vuotiaan porilaisen alkukausi oli tehollisesti rauhallinen, mutta viime aikoina hän on nakuttanut tehoja samaan tahtiin kuin Carolinan suomalaistähti Sebastian Aho.

Raanta vähätteli panostaan

Vuodenvaihteesta varmaan pelivireeseen päässyt Raanta torjui 20 Red Wingsin maalintekoyritystä, muttei pitänyt peliä mitenkään erityisenä.

”Minulle ei tullut ottelussa kuin yksittäisiä laukauksia”, Raanta sanoi NHL:n nettisivuilla.

”Yritin vain pitää meidät pelissä, jotta saisimme voiton, kun alla oli kolmesta pelistä kolme tappiota.”

Hurricanes johtaa edelleen divisioonaansa. Ero New Jersey Devilsiin on vain piste, kun molemmilta joukkueilta on enää yksi runkosarjaottelu pelaamatta.

Tappiosarjan katkeaminen helpotti tunnelmia Hurricanesin pukukopissa, vaikka Sebastian Ahon johtama ykkösketju jäi vaille tehomerkintöjä.

"Perättäiset tappiot tekivät tietenkin kipeää, mutta tiesimme, mistä peli kiikasti”, Raanta jatkoi.

"Tiesimme, mitä piti parantaa, ja nyt olimme heti valmiina otteluun, kun peli alkoi.”

Canadiensin ennätys historiaan

Boston Bruins otti tiistaina seitsemännen perättäisen voiton. Samalla joukkue rikkoi Montreal Canadiensin kaudella 1976–1977 tekemän runkosarjan piste-ennätyksen, kun pistesaalis kasvoi 133:een.

”Hieno vuosi, mutta pidän Canadiensin 132 pisteen saavutusta edelleen tätä merkittävämpänä, sillä se keräsi pisteet vain 80 ottelusta”, Bruinsin valmentaja Jim Montgomery arvotti ennätystä.

"Minulle tärkeämpää on se, että noudatamme nyt hienosti pelitapaamme.”

Winnipeg Jets varmisti paikkansa pudotuspeleissä, kun se kukisti Minnesota Wildin 3–1. Florida Panthersin jatkopaikka varmistui, kun Pittsburgh Penguins ja Buffalo Sabres kärsivät otteluissaan tappiot.

Edmonton Oilers otti kahdeksannen perättäisen voiton kukistamalla Colorado Avalanchen jatkoajalla 2–1.

Pistepörssin kärkipelaaja Connor McDavid syötti Evan Bouchardin jatkoaikamaalin. Samalla McDavidista tuli ensimmäinen pelaaja, joka on kyennyt yhden NHL-kauden aikana kolmeen 15 perättäisen ottelun pisteputkeen.

McDavid hankki pisteitä 17 perättäisessä ottelussa marras-joulukuussa ja 15 perättäisessä pelissä tammi-helmikuussa. Viidestätoista viime ottelusta hänellä on 18 tehopistettä 10 maalista ja 18 syötöstä.