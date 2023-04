Roope Hintz takoi neljä pinnaa Detroitissa ja nousi uuteen kausiennätykseensä.

Vancouver

Roope Hintz (1+3) iski toista kertaa tällä kaudella neljä tehopistettä ja siivitti Dallasin 6–1-murskavoittoon Detroitissa.

Hintz iski alkutahdit takatolpalta ja syötti Esa Lindellin 2–0-maalin. Kun Ty Dellandrea iski Max Domin tarjoilusta 3–0:aan, Ville Husso sai tehdä kahden torjunnan ja kolmen päästetyn maalin jälkeen tilaa Magnus Hellbergille. Pelattuna oli 12.10.

Dallas iski loput maalinsa toisessa erässä, jossa Hintz ja Miro Heiskanen olivat kahden ensimmäisen maalin syöttäjiä. Niistä jälkimmäinen oli Joe Pavelskin ohjaus, jolla hän teki uransa 1 000. pisteen NHL:n runkosarjaottelussa.

Hintz rikkoi viimevuotisen ennätyksensä (37+35=72). Hänellä on 71 ottelusta kasassa 74 (36+38) pistettä.

Kauden 77. ottelunsa pelannut Heiskanen puolestaan rikkoi 70 tehopisteen rajan (11+60=71) ja on enää kahden pisteen päässä Reijo Ruotsalaisen tekemästä suomalaispuolustajien piste-ennätyksestä. Dallasilla on vielä kaksi peliä, joten Heiskasella on oiva mahdollisuus uuteen ennätykseen.

Dallas on Keskisen divisioonan kärjessä tasapisteissä Coloradon kanssa, mutta Avalanche on pelannut yhden ottelun vähemmän.

Carolina Hurricanesin vaikeudet jatkuivat kolmannella peräkkäisellä tappiolla.

Nyt tukkaan tuli Ottawassa, joka oli kotonaan parempi maalein 3–2. Senatorsin konkarihyökkääjä Claude Giroux nousi tuhannen runkosarjapisteen rajapyykkiin.

Hurricanesin suomalaiset jäivät pisteittä. Lisäksi Sebastian Ahon, Teuvo Teräväisen ja Jesse Puljujärven hyökkäysketju hajotettiin.

New York Islanders kärsi ison, mahdollisesti jopa ratkaisevan, tappion. Isles hävisi vieraissa Washingtonille, joka oli parempi maalein 5–2.

Florida Panthers olisi kotivoitolla Toronto Maple Leafsista voinut varmistaa pudotuspelipaikan. Se sai kuitenkin vain pisteen, kun Leafsin John Tavares iski ratkaisun jatkoajan vastahyökkäyksestä. Vieraiden maalivahti Ilja Samsonov torjui peräti 45 kertaa.

Floridalla on nyt 81 ottelusta 92 pistettä, Islandersilla 81 ottelusta 91 pistettä ja Pittsburghilla 80 ottelusta 90 pistettä. Panthersin viimeinen vastustaja on Carolina, Islanders isännöi Montrealia. Pittsburgh pelaa pohjamutien Chicagoa ja Columbusta vastaan.

Kolmikosta vähiten pisteitä keräävä jää rannalle pudotuspeleistä.