STT

Suomi jatkoi voittokulkuaan jääkiekon naisten MM-kisoissa, kun alkulohkon päätöspelissä kaatui Unkari 5–0. MM-kisojen B-lohkossa kaikki neljä peliään voittanut Suomi varmisti lohkovoiton ja, mikä tärkeintä, sen, ettei puolivälierässä vastaan tule kumpaakaan naiskiekon jättiläistä eli Yhdysvaltoja tai Kanadaa.

Suomi kohtasi Unkarin viime syksyn murheellisesti sujuneissa MM-kisoissa ja voitti tuolloin vasta jatkoajalla 3–2. Nyt Suomi sai odottaa avausmaaliaan ottelun 12. minuutille, kunnes Nelli Laitinen osui. Toisen erän Naisleijonat vei sitten 3–0, maalintekijöinä kapteeni Jenni Hiirikoski, Jenniina Nylund ja Emilia Vesa.

Nylundin ja Vesan maalit tulivat kuuden sekunnin sisään, mikä sivusi naisten MM-ennätystä nopeimmissa kahdessa maalissa.

Päätöserässä Ronja Savolainen iski loppuluvut nostaen pistesaldonsa kisoissa jo kahdeksaan (3+5). Maalivahti Sanni Ahola piti nollan 15 torjunnalla kisojen ja uransa toisessa MM-pelissä.

Suomi joutui viimevuotisen MM-pettymyksensä myötä kisojen heikompaan lohkoon. Etukäteen kehnompia vastaan homma on kuitenkin toiminut varsin varmasti: Ranska nurin 14–1, Saksa 3–0 ja Ruotsi alkujärkytyksen (tappiolla 0–2) jälkeen 4–2.

”Tämä (lohkovoitto) oli meidän ensimmäinen tavoitteemme, ja se saavutettiin. Tyytyväinen voi olla siihen, että päästettiin tosi vähän maaleja ja sekä yli- että alivoima toimivat. Myös maalivahtipeli toimi. Kehitettävää on siinä, että aika ajoin meidän peliimme tuli liian isoja välejä. Ei menty viisikkona tiiviinä, ja sitä vielä hiotaan”, päävalmentaja Juuso Toivola summasi lohkopelit.

Naisleijonat kohtaa puolivälierässä A-lohkon kolmosen eli joko Tshekin, Sveitsin tai Japanin.

”Hyvin erilaisia joukkueita. Kaikkien kanssa pitää olla tarkkana, mutta toki, jos kolme maalia on päästetty neljässä pelissä, niin kyllä sillä pitäisi olla vahvoilla”, Toivola pohti.

”Mutta se on yksittäinen peli, ja kuten on nähty, kaikki ovat erittäin vaarallisia vastustajia ja peleissä saattaa käydä miten vaan. Mutta tuli vastaan kuka vaan, me luotamme omaan tekemiseen. Odotetaan kuka tulee vastaan, tavoitteemme numero kaksi on voittaa tuo puolivälieräottelu.”