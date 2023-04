Leijonien tuleva peli Porissa kiinnostaa huomattavasti enemmän kuin kolme edellistä vierailua – maaottelu on Ässillekin tuottoisa tapahtuma

Leijonat pelaa Porissa neljännen kerran tällä vuosituhannella. Lipunmyynti on ollut poikkeuksellisen vilkasta.

Pori

Ässien toimitusjohtaja Mikael Lehtinen ei halunnut viime viikolla haarukoida porilaisseuran tilikauden voittoa. Lehtinen perusteli asiaa sillä, että kiekkoyhtiön tilikausi on kesken ja edessä on vielä yksi lopulliseen tulokseen vaikuttava ottelu.

Kyseessä on Leijonien harjoitusmaaottelu Tanskaa vastaan. Ottelu pelataan Isomäki-areenalla perjantaina 21. huhtikuuta.

Maaottelun lipunmyynti on alkanut poikkeuksellisen vilkkaasti. Istumakatsomoihin jäljellä on enää hajapaikkoja ja seisomakatsomoon myymättä on muutama sata pääsylippua.

Kyseessä on Leijonien neljäs vierailu Porissa tällä vuosituhannella. Aiemmat käynnit kiinnostivat kiekkoyleisöä selvästi vähemmän kuin tuleva Tanska-ottelu.

Kun Suomi pelasi keväällä 2001 Porissa Ranskaa vastaan, hallissa oli vain 2 914 katsojaa. 12 vuotta myöhemmin Porissa elettiin kiekkohuumaa. Suomen ja Sveitsin välinen ottelu pelattiin Ässien ja Tapparan finaalisarjan välipäivänä. Tunnelma oli väsynyt, ottelu heikko ja katsojia oli 4 145.

Keväällä 2016 Leijonat oli Porin vävypojan Kari Jalosen komennossa. Maajoukkueen Porin-leiriin kuului harjoitusottelu Slovakiaa vastaan, jossa sittemmin MM- ja olympiakultaa voittanut porilaishyökkääjä Niko Ojamäki teki leijonadebyyttinsä. Ottelu keräsi Isomäki-areenan lehtereille 3 828 katsojaa.

Tällä kertaa kiinnostus on siis selvästi suurempaa. Lehtisen mukaan maaottelun tulonjako menee käytännössä niin, että Jääkiekkoliitto saa lipputulot, seura ravintola- ja muut oheismyyntitulot. Järjestävä seura saa lisäksi tietyn määrän lippuja omaan käyttöönsä, ja vip-tiloista tehdään puolestaan oma sopimuksensa.

Lehtisen mukaan Ässien odotusarvo maaottelun myynnistä on 50 000–60 000 euroa.