Raanta ja Armia palasivat NHL-jäille, Raannalle kauden neljäs nollapeli

Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthers otti tärkeän 7–0-vierasvoiton Columbus Blue Jacketsista. Florida taistelee itäisen konferenssin viimeisistä pudotuspelipaikoista ja voitto oli siksi tärkeä.

Lisäksi joukkue sai jo ennen oman ottelunsa alkua tärkeän uutisen, kun sen pahin kiistakumppani Pittsburgh Penguins hävisi Boston Bruinsille. Toinen Floridan päävastustaja New York Islanders hävisi myös oman ottelunsa Tampa Bay Lightiningille 0–5.

Floridan suomalaiskapteeni Aleksander Barkov oli vireessä ja syötti joukkueensa kaksi ensimmäistä maalia. Lisäksi Barkov syötti vielä Floridan 6–0-maalin. Barkovin pistesaldo tältä kaudelta on nyt 20+51. Floridan muut suomalaispelaajat Eetu Luostarinen ja Anton Lundell jäivät pisteittä ottelussa.

Floridan iso sankari oli kuitenkin Carter Verhaeghe, joka teki Floridan seitsemästä osumasta peräti neljä.

Columbuksen riveissä hyökkääjä Joona Luoto pelasi kauden avausottelunsa NHL:ssä. Viime keväänä Tapparassa SM-kultaa voittanut Luoto on aiemmin pelannut NHL:ssä 16 ottelua Winnipeg Jetsissä.

Pittsburghille katkera kotitappio, Bostonin Pastrnakin hattutemppu oli liikaa

Runkosarjan ykkösjoukkue Boston Bruins voitti vieraissa Pittsburgh Penguinsin maalein 4–3. Tappio oli pudotuspelipaikasta taistelevalle Pittsburghille katkera, sillä joukkue nousi kolmesti tappioasemasta tasoihin.

Ottelun ratkaisumaalin teki Bostonin David Pastrnak reilut kaksi minuuttia ennen ottelun loppua. Tshekkiläinen hyökkääjä Pastrnak teki ottelussa hattutempun eli kolme maalia.

Pastrnakilla on nyt yhteensä 56 maalia tältä kaudelta, ja maalipörssissä hän on toisena. Pastrnak on viiden maalin päässä Edmonton Oilersin Connor McDavidista.

Pittsburghin tehopelaaja oli Bryan Rust, joka teki ottelussa kaksi maalia ja syötti yhden.

Pittsburghin Mikael Granlund jäi ottelussa pisteittä. Granlund sai ottelussa jääaikaa reilut 12 minuuttia ja oululaislähtöinen hyökkääjä laukoi kahdesti kohti Bostonin maalia.

Kesken kauden Pittsburghiin siirtynyt Granlund on pelannut tällä kaudella 73 ottelua pistein 10+29.

Buffalo Sabresin ohut pudotuspelisauma säilyi ainakin teoriassa hengissä, kun joukkue voitti Philadelphia Flyersin vieraissa 6–3. Buffalon maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen torjui ottelussa 39 kertaa. Puolustaja Henri Jokiharju jäi ottelussa pisteittä, kuten myös Philadelphian Rasmus Ristolainen.

Raanta ja Armia palasivat kaukaloon

Carolina Hurricanes haki 3–0-vierasvoiton kaatamalla Montreal Canadiensin. Carolinan kolmannen maalin viimeisteli Sebastian Aho, jolle osuma oli kuluvan kauden 34:s. Carolinan muut suomalaishyökkääjät Jesperi Kotkaniemi ja Jesse Puljujärvi jäivät pisteittä. Teuvo Teräväinen ei pelannut ottelussa sairastumisen vuoksi.

Carolinan maalille palasi Antti Raanta, joka loukkasi nivusensa vajaa kuukausi sitten juuri Montrealia vastaan. Raanta pysäytti ottelussa 14 laukausta ja nollapeli oli raumalaiselle kauden neljäs.

Montrealin paidassa nähtiin ensimmäisen kerran sitten helmikuun lopun Joel Armia, joka Raannan tavoin juhli keväällä 2013 Suomen mestaruutta Porin Ässien riveissä. Montrealin Jesse Ylönen jäi Armian tavoin ottelussa pisteittä.

New Jersey Devils voitti Chicago Blackhawksin vieraissa 6–3. New Jerseyn Erik Haula teki ottelussa pisteet 1+1 ja porilaisen tehot koko kaudelta ovat nyt 11+26.