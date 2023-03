Haula näytti vahvaa luisteluvoimaansa – Armia on ollut jo yli kuukauden sivussa hengitysteiden tulehduksen takia

Suomalainen pääsi näyttämään vahvaa luisteluvoimaansa.

NHL:ssä New Jersey Devils hävisi Long Islandilla pelatussa ottelussa New York Islandersille 1–5. Islandersin ykkösnimi oli Kyle Palmieri, joka keräsi pisteet 2+1.

New Jerseyn ainokaisen viimeisteli joukkueen suomalaishyökkääjä Erik Haula. Porilaislähtöisen pelaajan osuma syntyi toisessa erässä, kun New Jersey pelasi alivoimalla.

Haula haistoi Islandersin pelaajan heikon syötön. Luisteluvoimaisena pelaajana tunnettu suomalainen paineli karkuun kiekon kanssa ja nosti rystylaukauksella laatan Islandersin maalia vartioineen Ilja Sorokinin selän taakse.

Ensimmäistä kauttaan New Jerseyssä pelaava Haula on nyt tehnyt tehot 9+25 pelaamissaan 74 ottelussa.

Haula ja Carolinan Jesperi Kotkaniemi ratkaisevat sen, kuka on tämän kauden tehokkain satakuntalainen NHL-pelaaja. Kotkaniemellä on kasassa pisteet 14+22=36.

Rikkonaisen kauden kokenut Joel Armia on pelannut viimeksi 21. helmikuuta. Sen jälkeen Montreal kertoi Armian olevan sivussa hengitysteiden tulehduksen takia.

Kaksi päivää sitten Armia palasi vihdoin jäälle, muttei vielä joukkueen mukaan, vaan hänen raportoitiin luistelleen itsekseen.

Kauden sairastuvalla aloittanut ja myöhemminkin hetken sivussa ollut Armia on pelannut vain 37 ottelussa. Tehoja on tullut 4+7=11.

Winnipegin Ville Heinola on puolestaan jumittunut jälleen farmiin. Honkajoen kasvatti on pelannut Winnipegissä tällä kaudella kymmenen NHL-ottelua.

Manitoba Moosessa sen sijaan tulosta tulee. Puolustaja on tehnyt 40 AHL-ottelussa tehot 4+28=32. Pistekeskiarvolla mitattuna Heinola on yli kymmenen ottelua pelanneista AHL-puolustajista kuudenneksi tehokkain.

Raumalaisvahti Antti Raanta on puolestaan pelannut Carolinan maalilla 23 ottelussa torjuntaprosentilla 90,7. Viime aikoina Raanta on ollut sivussa alavartalovamman vuoksi, mutta hänen paluunsa on jo lähellä.

Satakuntalaispelaajien joukkueista Carolina taistelee oman divisioonansa voitosta ja kuuluu mestarikandidaatteihin. Haulan edustama New Jersey on Metropolitan-divisioonassa Carolinan pahin uhkaaja.

Montreal on Atlantin divisioonan jumbo. Mahdollisuudet pudotuspeleihin ovat menneet, joten sen puolesta Armialla olisi mahdollisuus tulla viime kevään tavoin Tampereen MM-kisoihin.

Myös Winnipeg on jo hyvin lähellä karsiutua pudotuspeleistä pois, mutta AHL:ssä Manitoba kuuluu divisioonansa kärkijoukkueisiin.