Revi, raasta, runno -paita pukee komeasti Carolina Hurricanesin raavasta kanadalaispuolustajaa Brent Burnsia.

Muhkeapartainen Brent Burns on pelannut NHL:ssä jo 20 vuotta ja yli 1300 ottelua.

Huuma. Se kasvaa.

Porin kiekkobuumi on levinnyt jo valtameren taakse. Siitä lienee kiittäminen ässäkasvatti Jesperi Kotkaniemeä. Porilaishyökkääjän joukkuekaveri, NHL:n supertähtikategoriaan rankattava puolustaja Brett Burns nimittäin poseeraa Carolina Hurricanesin pukukopissa Ässien t-paita päällään.

Ässien Twitterissä perjantaina julkaiseman kuvan tuoreudesta kertoo se, että Burnsin yllä on keväällä fanituotekategoriaan lisätty revi, raasta, runno -paita.

Partasuisen jässikän peukut ovat pystyssä Ässille. Punaiseen peliasuun tottuneen miehen voi sanoa sopivan paidan sisään kuin nakutettu.

”En osaa yhtään sanoa, mitä on tämän kuvan takana. Sinänsä nuo paidan sanat taitavat sopia aika hyvin myös Carolinan meininkiin. Olisikohan siellä pojat tehneet vähän tilauksia. Täytyy käydä tilauskantaa läpi ja katsoa”, Ässien viestintäpäällikkö Jaakko Ruusunen veistelee.

Huippukautta Hurricanesin takalinjoilla pelaava Burns on tienannut urallaan lähes 100 miljoonaa dollaria. Hänellä on meneillään jo NHL-uransa 12:s yli kymmenen maalin kausi. Tehopisteitä on kasassa 53 (12+41).

Burns pelasi San Jose Sharksissa 11 edellistä kautta ennen siirtymistään täksi kaudeksi Carolinaan. Hänet on kertaalleen palkittu NHL:n parhaana puolustajana, kesällä 2017.