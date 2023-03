Ässät ratkaisi ottelun toisen erän alun tehominuuteillaan. Sarja ratkeaa viidennessä pelissä Tampereella.

Pori

Ässien alle 20-vuotiaiden joukkueen unelma finaaleista elää.

Nuoret patapaidat kaatoivat Tapparan neljännessä välierässä 4–2 (0–0, 4–1, 0–1). Voitot ovat näin ollen 2–2. Ratkaiseva viides ottelu pelataan lauantaina Tampereella.

Pelin ratkaisu nähtiin toisen erän alussa, kun Ässien viiden minuutin tehojakso vei porilaiset 3–0-johtoon.

”Aloimme pelata voimakkaammin maalia kohti. Se tuotti tulosta”, Ässien valmentaja Juha-Matti Kemppainen iloitsi.

Päätöserässä Pata pystyi pelaamaan pitkiä hyökkäyksiä. Samalla kello teki työtään. Yhden kavennuksen Tappara sai, kun se yritti kiriä ilman maalivahtia.

Ässien tehopelaajia olivat Kalle Myllymaa (1+1), Eero Niemi (1+1) ja Eemeli Virtanen (0+2). Joni Loukkojärvi ja Iivari Heikkinen tekivät maalin mieheen.

Hieman laajemman materiaalin ja laadukkaamman puolustuksen Tappara lähti välieriin ennakkosuosikkina. Ässillä on kenties hyökkäysvoimaa hieman enemmän muun muassa Liigastakin tuttujen Myllymaan, Leevi Viitalan ja Valtteri Karnarannan ansiosta.

Aivan niin kuin edustusjoukkueella, myös nuoret patapaidat ovat pysyneet pelissä mukana kotivoittojensa ansiosta.

”Sen yhden ryöstön me tarvitsemme. Viidennessä pelissä ratkaisee se, kumpi kestää paremmin paineita. Toki tuuriakin tarvitaan, kun kaikki on yhdestä pelistä kiinni.”

Juha-Matti Kemppaisella ja monella pelaajallakin on nyt viimeinen mahdollisuus menestyä Ässien nuorten joukkueessa.

Kemppainen toisaalta muistuttaa, ettei Ässillä ole paineita eikä niitä tarvitse ottaa ratkaisupeliinkään. Tappara on kuitenkin se suosikki.

”Meillä menestyspaineet oli viime keväänä”, Kemppainen muisteli vuoden takaista tilannetta, jolloin mestaruus mielessään pudotuspeleihin lähtenyt joukkue taipui jo puolivälierissä.

Kärppien nuorten valmentajaksi siirtyvälle Kemppaiselle tämä kevät on viimeinen mahdollisuus menestyä patanuorissa. Sama tilanne on monella nykyjoukkueen pelaajallekin, kun ura nuorten sarjoissa päättyy.

”Emme ole silti puhuneet menestymisestä. Olemme menneet suorittaminen edellä. Tavoitteena on se, että kun viimeinen peli on ohi, meillä on hyvä maku suussa ja takki tyhjä, koska kaikki on annettu.”