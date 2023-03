”Kun onnistumisia tulee, se luo uskoa, että siihen pystyy uudelleen.”

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue teki unelmastaan totta kesällä 2021 ollessaan kautta aikain ensimmäistä kertaa mukana miesten arvoturnauksessa.

Huuhkajien historiallinen EM-lopputurnaus alkoi Kööpenhaminan Parken-stadionilla, ja nyt Tanskan maajoukkueen kodissa aloitetaan karsinnat kohti EM-lopputurnausta 2024.

Samalla unelma on muuttanut muotoaan.

”Kun onnistumisia tulee, se luo uskoa siihen, että siihen pystyy uudelleen. Epäonnistuminen luo epävarmuutta, joten nyt ehkä on erilaiset lähtökohdat”, Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva miettii edellisen EM-onnistumisen merkitystä, niin monien karsintapettymysten jälkeen.

”Tunnuslauseena oli viimeksi ’Sukupolvien unelma’ ja siitä johdettuna ’Tehdään unelmista totta’. Ja ne unelmat toteutuivat, päästiin kisoihin. Nyt se slogan voisi olla ’Tehdään tavoitteista totta’. Eli nyt ei tarvitse sillä lailla unelmoida, vaan on asetettu kova tavoite. Ja se on se, että mennään kisoihin.”

Alku tavoitteelle on kovin mahdollinen, sillä Tanskaa pidetään lohkon selkeänä voittajasuosikkina. Suomi nähdään kamppailussa kakkossijasta Slovenian ja ehkäpä myös Pohjois-Irlannin kanssa.

”Avauspeli on kova haaste, mutta tiukka matsi tulee. Tanskalla on poissaoloja, mutta kun heidän pelaajalistaansa katsoo, kyllä siellä on kovaa kaveria kentälle laittaa poisjääntienkin jälkeen”, Kanerva sanoo.

”Ehkä eniten arveluttaa se, mikä tulee loppupeleissä olemaan Tanskan ryhmitys. Ja ehkä heiltä tulee muutamia kokemattomia pelaajia avauskokoonpanoon. Isoin juttu ottelussa kuitenkin on meidän oma pelaaminen ja se, miten se saadaan toimimaan. Meidän on pystyttävä puolustamaan hyvin ja hyökättävä tehokkaasti, ja kun oma homma saadaan toimimaan, uskon, että saadaan ihan hyvä tulos aikaan.”

Suomi otti tuosta edellisestä Parken-vierailustaan vajaa kaksi vuotta sitten lopulta voiton, kun Joel Pohjanpalo osui 1–0-voittomaalin.

Harvinaista (Suomen 13. voitto Tanskasta 64 pelissä) ja historiallista voittoa enemmän tunteisiin ottelusta jäi Christian Eriksenin taistelu hengestään sydämen pysähdyttyä.

Kaikeksi onneksi Eriksen voitti tuon taistelun, mutta torstaina Tanskan keskikenttätähteä ei Parkenilla nähdä nilkkavamman takia.

”Se ei tarkoita, etteikö Tanskalla olisi hyvä joukkue. Tiedämme, että olemme altavastaajia torstaina, mutta tiedämme myös, miten saamme kaiken irti joukkueestamme”, Huuhkajien kippari ja luottomaalivahti Lukas Hradecky toteaa.

”Kohtaamme lohkosuosikin, niin kuin kohtasimme edellisten EM-karsintojen alussa. Toivottavasti nyt alku on parempi (Suomi hävisi Italialle edellisten EM-karsintojen avauspelissään), ja toivomme myös, että uusimme sen voiton, minkä täällä otimme alle kaksi vuotta sitten.”

Suomi avaa karsinnat kahdella vieraspelillä, kun Tanskasta matka jatkuu kohti Belfastia ja sunnuntaista Pohjois-Irlanti-kohtaamista.

Kanervan mukaan neljän pisteen saldo karsintojen kahdesta avauspelistä olisi ”erinomainen” tulos ja kaksi voittoa eli kuusi pistettä ”pirun hyvä”.