Pori tarjoaa Ässille mahdollisuuden voittaa puolivälierissä: ”Nokia-areena on vähän kuin lemmikkikoira, Isomäki-areena on luonnossa elävä karhu”

Tunnelmaa on jokaisessa hallissa pudotuspeleissä. Porissa se tunnelma voi olla poikkeuksellista.

Lauantai todisti jokaiselle kiekkofanille, että Ilves on erittäin kova joukkue. Ässien kannattajat tietävät tällä hetkellä, että porilaisten on yllettävä aivan maksimitasolleen, että joukkue voi edes unelmoida Ilveksen pudottamisesta.

Moni totesi lauantain pelin jälkeen suoraan, että Ilves menee sarjasta jatkoon voitoin 4–0 tai 4–1. Se on juuri nyt todennäköisintä, mutta löytyy puolivälieristä yksi muuttuja, jonka vaikutusta on vaikea arvioida täydellisesti etukäteen. Asia, joka saattaa sekoittaa kaiken. Hämmentää koko sopan ihan erilaiseksi kuin kukaan osaa ennakoida.

Se hämmentäjä on Pori.

Kaupungissa on nyt päällä kiekkohuuma. Se on nähty monta kertaa, että porilainen yleisö osaa olla vierailijoille ilkeä vastus. Sellainen tekijä, jota kaikki pelaajat eivät yksinkertaisesti kestä. Esimerkiksi maalivahdeilla ei ole henkisesti helppoa, ja joskus kiekko voi kadota yleisömereen ratkaisevalla hetkellä. Puolustajakin voi jättää menemättä kulmavääntöön, kun ymmärtää jo yleisön huudosta sen, mitä on tulossa.

Vaikka Tampereen tunnelmaa muistetaan myös kehua tasaisesti, on kyseessä eri eläin kuin täysi Isomäki-areena. Nokia-areena on vähän kuin lemmikkikoira, joka osaa haukkua kovaakin. Pori on puolestaan luonnossa elävä karhu, jota on mahdoton kesyttää. Se ei kuuntele käskyjä, mutta on niin halutessaan pelottava.

Porilainen yleisö ei lähde tekemään aaltoliikettä käskystä, kuten torstainakin kävi selväksi. Yleisöä on mahdoton ohjata mihinkään suuntaan, ja se ei tottele kannattamisen normeja. Monissa pudotuspelikatsomoissa tuttuja läpsyttimiä on täysin turha tarjota kenellekään Porissa, ne heitetään roskikseen. Pori eroaa melkeinpä kaikista muista paikoista nimenomaan siinä, miten yleisö reagoi kentän tapahtumiin. Jokaisen seuran faniryhmät osaavat laulaa kannatuslauluja ja pitää sillä tavalla ääntä. Missään muualla Liigassa ei kuitenkaan reagoida peliin samalla intensiteetillä kuin Porissa.

Jos Ässät ansaitsee yleisön kunnolla taakseen, muuttuu Isomäki-areena sellaiseksi hornankattilaksi, jota on vaikea voittaa. Niin kävi torstainakin, kun Derek Barach kiskaisi tasoitusmaalin. Sen jälkeen meteli oli valtava ja Ässien pelaajat kasvoivat metrin. TPS:n pelaajat kutistuivat samaisen metrin.

Materiaalivertailussa Pata ei Ilvekselle pärjää. Ässien ainoa realistinen mahdollisuus on nimenomaan siinä, että Ilveksellä lirahtaa tipallinen lahkeeseen, kun koko Pori huutaa omiensa takana. Jos sarja venyisi pidemmäksi, alkaisi ennakkosuosikki Ilveksen paineet kasvaa. Kun ainoastaan mestaruus kelpaa, ei olisi mukava joutua selkä seinää vasten jo puolivälierissä. Se puolestaan mahdollistaisi Ässille yhden vierasvoitonkin.

Maanantaina Porissa pelattava ottelu antaa suuntaviivan sarjan jatkolle. Jos Pori onnistuu sekoittamaan Ilveksen pasmat riittävästi ja Ässät ottelun voittaa, on sarja jälleen auki. Jos näin ei tapahdu, on Ässien mahdollisuus puolivälieräsarjan voittamiseen hyvin ohut.