Jukka Jalonen on tympääntynyt siihen, ettei Liiga vietä maajoukkuetaukoa.

Tampere

Suomen miesten jääkiekko­maa­joukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen lähetti lauantaina tiukkasanaisen viestin Liigan suuntaan siitä, että otteluita pelataan samaan aikaan Leijonien maajoukkuematkan kanssa.

Liiga ei nykyään pidä maajoukkuetaukoa muulloin kuin Suomen isännöimän turnauksen aikana. Muilla turnausviikoilla pelataan, joskaan ei samoina päivinä, joina Leijonat on kaukalossa.

Kun maajoukkuepelaajat lähtevät Leijoniin heti viikon alussa, voi pelaaminen tarkoittaa useamman seurajoukkueen pelin väliin jäämistä.

”Kaikki pelaajat, valmentajat ja fanit toivovat, että samaan aikaan ei pelattaisi EHT:ta ja Liigaa. Sata prosenttia. Siitä tulee ärsyttävä vastakkainasettelu maajoukkueen ja seurojen välillä”, Jalonen sanoi Tampereella maajoukkueen tiedotustilaisuudessa.

”Ruvetaan arvostelemaan Leijonia siitä, että on EHT-turnauksia. Meillä ei ole mitään saumaa kehittää pelaajia ja menestyä kansainvälisesti, jos niitä ei ole.”

Erityisen vaikea on Jalosen mielestä helmikuun Ruotsin-turnaus, kun seuroilla on käynnissä kuuma taistelu pudotuspelipaikoista.

”Tiedetään, että kaveri on ansainnut paikan maajoukkueessa, mutta voidaanko valita hänet, kun on kovia pelejä seurassa siitä, pääsevätkö pudotuspeleihin, kun pian kuusi kuukautta on hinkattu.”

Jalonen myöntää, ettei yhtälö ole helppo. Esimerkiksi Tampereella Nokia-areenalla pelaa kaksi joukkuetta ja muutakin ohjelmaa on. Silti Jalonen hämmästelee sitä, että syksyn mittaan joukkueilla voi olla viikkoja, joiden aikana pelataan vain yksi ottelu.

Valmentajilta tuleva viesti on Jalosen mukaan se, että he pelaisivat mieluummin enemmän kolmen pelin viikkoja kuin ottaisivat pelejä maajoukkueviikoille.

Pelaajat joutuvat hankalaan välikäteen.

”Kaikki haluaa tulla, mutta silti harmittaa, että jättääkö oman joukkueensa pulaan. Kukaan ei ole vielä kieltäytynyt, mutta kivempi olisi tulla, jos tietäisi, että kukaan ei kärsi siitä, että joukkueen paras pelaaja on pois kaksi peliä.”

Tänä keväänä pelit jatkuvat Leijonien paidassa pelaajilla vasta kun seurajoukkueen kausi on ohi. Maajoukkueen ensimmäinen leiriryhmä kokoontuu pääsiäismaanantaina. Siitä alkaa neljän viikon leiritys, jonka jälkeen vuorossa ovat MM-kotikisat Tampereella.

Liigassa puolivälierät ehtivät päättyä ennen leirityksen alkua, samoin pudotuspelit etenevät muissa Euroopan huippumaissa. Todennäköisesti kisapaikasta taistelee alusta asti varsin kokenut ryhmä.

Jalonen ja maajoukkueen gm Jere Lehtinen olivat hiljattain tapaamassa NHL-pelaajia Pohjois-Amerikassa. Kaksikko tapasi 25 suomalaista pelaajaa viiden pelin yhteydessä. Nähdyt ottelut olivat Dallas–Arizona, Florida–Nashville, Columbus–Seattle, Philadelphia–Detroit ja Montreal–Carolina.

”Kiinnostus maajoukkuetta ja kevättä kohtaan on ollut hyvä ja on edelleen. Kiinnostusta ja halukkuutta tulla on, jos terveystilanne on kunnossa”, Lehtinen sanoi.

NHL:n pudotuspelien ensimmäinen kierros päättyy jo hyvissä ajoin ennen MM-kisojen alkua. Runkosarja loppuu 13. huhtikuuta.

Mahdollisista tulijoista maajoukkueen johtokaksikko ei hiiskunut, mutta ehdottomasti kieltäytyneitä ei Jalosen mukaan ole. Yksi perinteinen rajoittava tekijä pitää tänäkin vuonna paikkansa.

”Niistä pelaajista, joiden sopimus loppuu, 95 prosenttia ei lähde kisoihin”, Jalonen sanoi.

Suomalaisista sopimus päättyy esimerkiksi Jesse Puljujärvellä, Matias Maccellilla ja Erik Haulalla.