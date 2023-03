Lukon ja HIFK:n kohtaamisessa on harvinainen asetelma – mitkä ovat Ässien mahdollisuudet Ilvestä vastaan?

Lukon ja HIFK:n puolivälierien asetelma on harvinainen: kuudenneksi sijoittunut HIFK on selvä ennakkosuosikki kolmanneksi tullutta Lukkoa vastaan.

Syy löytyy joukkueiden kehityssuunnasta. Toinen on mennyt lujaa alas, toinen ylös.

Kun Lukko painoi syksyllä voitosta voittoon, HIFK oli Liigan ensimmäinen kriisi- ja fiaskojoukkue. Pitkän kauden aikana se titteli ehti IFK:n jälkeen mennä vielä viidelle muulle joukkueelle.

Kriisin ja fiaskon jälkeen helsinkiläiset olivat sarjan parhaimmistoa. Joukkue ponnisti pohjalta aina kuudenneksi, vaikkakin helsinkiläisillä on ollut nousukiidossakin omat kuoppansa. Lukko puolestaan sinnitteli etumatkansa turvin pitkään runkosarjan ykköspaikalla, vaikka suunta näytti alaspäin. Kun se suunta myös pysyi, tamperelaiset painoivat lopulta ohi.

Vire- ja materiaalietu on HIFK:lla. Lukolla on sen sijaan kotietu. Sitä ei pidä väheksyä, sillä raumalaiset olivat Äijänsuolla vahvoja. 30 kotiottelussa Lukko päästi vain 48 maalia.

Se oli samalla uusi seuraennätys. 30 vuotta sitten Lukko päästi Rauman-peleissä 49 maalia. Kotiotteluita oli silloin kuusi vähemmän kuin nyt.

Kotietu ja altavastaajan asema, parempaahan ei oikein voi olla. Jos Lukko löytää tukkoiseen hyökkäyspeliinsä edes hieman juonta, joukkueella on mahdollisuutensa HIFK:ta vastaan.

Ässät on Ilvestä vastaan vielä selvempi altavastaaja.

Ilveksen materiaali on ylivertainen. Sen liike- ja taitotaso on sitä luokkaa, että Ässien on hankala vastata, vaikka joukkue puolustaisi kuinka tiiviisti. Ennakkoasetelmissa patapaidat saavat mahdollisuutensa lähinnä porilaisesta huumasta ja siitä, ettei joukkueella ole mitään muuta kuin voitettavaa.

Paineet ovat Ilveksellä. Mestaruushimossaan tamperelaiset antoivat syksyllä potkut päävalmentaja Jouko Myrrälle, vaikka joukkue johti sarjaa. Gurun maineessa olevalta Antti Pennaselta odotetaan vain mestaruutta.

Samalla Tampereella puhutaan jo ääneen historiallisesta paikallisfinaalista Tappara–Ilves. Sitä ennen niiden pitäisi kuitenkin lähettää yhteensä neljä joukkuetta lomille.

Vaikka Ässien pitäisi olla Ilvekselle läpihuutojuttu, Pennasen tupsukorvat eivät ole toisaalta tehneet yhtään maalia Ässiä vastaan. Ilves voitti Padan syyskuussa kahdesti, kun Myrrä oli vielä päävalmentajana. Kahdessa jälkimmäisessä kohtaamisessa Niklas Rubin nollasi Petri Kontiolan ja muut tähdet.