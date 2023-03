Tampere

Tappara kirjoitti menestyksekkääseen seurahistoriaansa jälleen uuden luvun perjantaina, kun se varmisti toisen peräkkäisen jääkiekkoliigan runkosarjan voiton ennen lauantain päätöskierrosta.

Kaikkien aikojen yhdeksäs SM-liigan runkosarjavoitto varmistui 5–3-voitolla paikalliskilpailija Ilveksestä loppuunmyydyn Tampereen areenan 12 700 katsojan edessä.

"Minusta se on iso näyttö siitä, mitä me pystymme tekemään. Tilastollisestikin runkosarjan ykkönen on voittanut mestaruuden aika usein. Kyllä se tuo pienen buustin pudotuspeleihin”, Tapparan 2–0-maalin kauden 12. ylivoimaosumallaan iskenyt ässäkasvatti Niko Ojamäki sanoi.

Tapparan pelaajat kerääntyivät jäälle runkosarjan voittajalle annettavan pokaalin kanssa, mutta kukaan ei koskettanut pokaalia perinteen mukaan.

"Kai se jonkinlainen myytti on, mutta en minä usko noihin myytteihin ainakaan. Mutta en mä sitä nyt lähtenyt sieltä haalimaan, antaa olla omassa rauhassaan”, viime kaudella KHL:n maalikuninkuuden voittanut Ojamäki sanoi.

Ilves täydensi tamperelaisten täysosumakauden runkosarjan osalta sinetöimällä kakkossijansa tappiosta huolimatta. Ilves pelaa vielä lauantaina kotiottelun HPK:ta vastaan runkosarjan päätöskierroksella.

Edellisen kerran tamperelaiset valloittivat runkosarjan kärkipaikat kauden 1959–1960 päätteeksi.