Erik Haula osui jälleen ja kasvatti kauden maalimääränsä kahdeksaan.

Erik Haula on tehnyt kahdessa viimeisessä ottelussa yhteensä kolme maalia.

Raleigh / Helsinki

Jääkiekon NHL:ssä Buffalo Sabres ja Dallas Stars tarjosivat yleisölle peräti 14 maalia. Kotijoukkue Buffalon harmiksi ottelun voitti Dallas maalein 10–4.

Dallasin suomalaispelaajat olivat ottelussa hyvin esillä, sillä Jani Hakanpää, Joel Kiviranta ja Miro Heiskanen keräsivät ottelussa kukin kaksi tehopistettä. Hakanpää ja Heiskanen syöttivät kaksi maalia ja Kivirannan tehot olivat 1+1. Lisäksi Roope Hintz teki maalin.

Buffalon puolustaja Henri Jokiharju jäi ottelussa pisteittä, ja maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen oli tällä kertaa huilivuorossa.

Erik Haula maaliputkessa

New Jersey Devils voitti Washington Capitalsin vieraissa 3–2 voittolaukauskilpailun päätteeksi. New Jerseyn suomalaishyökkääjä Erik Haula teki joukkueensa toisen maalin.

Porilainen on äitynyt viime peleissä mainioon vireeseen, sillä Haula on tehnyt kahdessa viimeisessä ottelussa yhteensä kolme maalia. Haulan pistesaldo tältä kaudelta on nyt 8+25.

New York Islanders voitti vieraissa Pittsburgh Penguinsin 4–3 jatkoajalla. Pittsburgh johti ottelua jo 3–1, mutta Islanders tuli päätöserässä tasoihin.

Pittsburghin edellisestä pelistä loukkaantumisen vuoksi sivussa ollut Mikael Granlund palasi kokoonpanoon, mutta jäi pisteittä. Islandersin Otto Koivula sai ottelussa vastuuta vajaat neljä minuuttia. Nokialainen nahisteli päätöserässä Pittsburghin Josh Archibaldin kanssa, ja molemmat miettivät tekosiaan kahden minuutin rangaistuksen verran.

Carolinalle niukka voitto

Carolina Hurricanes voitti Philadelphia Flyersin 1–0 varhain avauserässä tulleella ylivoimamaalilla. Osuman teki Andrei Svetshnikov. Carolinan suomalaiset Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen ja Jesperi Kotkaniemi jäivät pisteittä ottelussa.

Carolinaan kaupattu Jesse Puljujärvi oli edelleen sivussa. Carolinan edellisessä ottelussa loukkaantunut maalivahti Antti Raanta oli nivusvamman vuoksi poissa.

Philadelphian Rasmus Ristolainen urakoi Flyersin alakerrassa lähes 23 minuuttia.

New York Rangers voitti NHL:n alkuperäisjoukkueiden kohtaamisessa Montreal Canadiensin vieraissa voittolaukauskilpailussa 4–3. Ratkaisevassa voittolaukauksessa onnistui Rangersin suomalaistaustainen hyökkääjä Mika Zibanejad.

Rangersin Kaapo Kakko ja Niko Mikkola jäivät ottelussa pisteittä, kuten myös Montrealin Jesse Ylönen. Montrealin Joel Armia oli yhä sivussa.

Korpisalo pysäytti Coloradon

Juuri ennen siirtorajan päättymistä Columbuksesta Los Angelesiin päätynyt maalivahti Joonas Korpisalo pysäytti hallitsevan mestarijoukkue Colorado Avalanchen. Los Angeles Kings voitti Coloradon maalein 5–2, ja Korpisalo torjui ottelussa 28 kertaa.

Coloradon Mikko Rantanen syötti toisen joukkueensa maaleista, mutta Artturi Lehkonen jäi pisteittä kuten myös Los Angelesin Rasmus Kupari.

Arizona Coyotes voitti Nashvillen 4–1 mainion päätöserän ansiosta. Coyotesin suomalaisista Matias Maccelli syötti joukkueensa kolmannen maalin. Arizonan toinen suomalainen Juuso Välimäki ei päässyt pisteille ottelussa.

Nashvillen suomalaismaalivahdeista Juuse Saros oli torjuntavuorossa ja pysäytti 39 laukausta. Kevin Lankinen oli huilivuorossa.

St. Louis Blues voitti San Jose Sharksin kotonaan maalein 4–2. Käytännössä kummankin joukkueen kausi päättyy runkosarjaan.

St. Louisin Kasperi Kapanen syötti Jakub Vranan tekemän 3–2-voittomaalin. San Josen maalivahtina pelasi Kaapo Kähkönen, joka torjui ottelussa 26 kertaa.