Jesperi Kotkaniemi (1+4) ja Teuvo Teräväinen (3+0) tyrmäsivät Tampa Bayn.

Jesperi Kotkaniemi oli historiallisessa tehovireessä, kun porilaisen edustama Carolina Hurricanes voitti Tampa Bay Lightningin 6–0.

Kotkaniemi iski ottelussa hurjat 1+4-tehopisteet. Viiden tehopisteen iltaa ei ole NHL:ssä aiemmin viettänyt yksikään muu porilaispelaaja. Kotkaniemen kauden tehopisteet ovat 61 ottelun jälkeen 12+18.

Kotkaniemi aloitti tehoiltansa mainiolla syötöllä Teuvo Teräväisen ylivoimamaaliin.

Toinen tehopiste tuli sekin oivaltavalla syötöllä, kun hyökkääjä löysi maalinkulmalta Martin Necasin, joka jatkoi kiekon edelleen Teräväiselle. Kaksi seuraavaa syöttöä tulivat ylivoimalla.

Illan ainoan maalinsa Kotkaniemi ohjasi ylivoimalla taidokkaasti verkkoon.

Teräväinen iski ottelussa hattutempun. Carolinan maalivahti Antti Raanta oli lepovuorossa. Hiljattain Edmontonista hankittu hyökkääjä Jesse Puljujärvi oli yhä sivussa.

Porilaispelaajien yhden NHL-ottelun piste-ennätys on aiemmin ollut Christian Ruuttun, Tapio Levon ja Joel Armian nimissä. Jokainen pelaajista on tehnyt neljä pistettä yhdessä ottelussa.

Tilastosivu QuantHockeyn mukaan Ruuttu mätti urallaan neljä pistettä yhdessä ottelussa seitsemän kertaa, kun taas Levon ja Armian tilillä on yksi neljän pisteen ottelu.

Ottelun huippuhetket:

New Jersey Devils nappasi 5–4-vierasvoiton Arizona Coyotesista jatkoajalla. New Jersey näytti menevän voittoon kahden ensimmäisen erän jälkeen, kun joukkue johti ottelua 4–2. Päätöserässä Arizona tuli kuitenkin tasoihin ja pakotti New Jerseyn jatkoajalle.

Nico Hischier teki New Jerseyn voittomaalin.

New Jerseyn Erik Haula syötti kaksi joukkueensa maalia ja porilaisen tehot tältä kaudelta ovat nyt 5+24

Pudotuspelimahdollisuutensa jo menettänyt Montreal Canadiens hävisi 3–4 Las Vegasissa Golden Knightsin vieraana, vaikka pääsikin maalin päähän. Montrealin Jesse Ylönen syötti Montrealin kolmannen maalin. Toisen polven NHL-kiekkoilijalla on nyt tältä kaudelta 22 ottelusta pisteet 2+7.

Montrealin toinen suomalaispelaaja Armia oli yhä sivussa.