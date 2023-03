Pudotuspelivastustajaksi tuli juuri se joukkue, jonka Ässät kaatoi lauantaina.

Pori

Ässien U20-joukkue nousi runkosarjan viimeisellä kierroksella kiinni pudotuspelien kotietuun. Joukkue kapusi neljänneksi, kun se kaatoi kotipelissään KooKoon lukemin 6–2 (1–1, 1–0, 4–1).

Samalla varmistui, että tuleva pudotuspelivastustaja on juuri samainen KooKoo.

Lauantaina Ässät oli koko ajan vähän edellä, eikä joukkue ollut kertaakaan tappiolla ottelun aikana. Lopullinen ratkaisu tuli silti vasta kolmannessa erässä, jossa Ässät karkasi lopullisesti.

”Ihan hyvä ottelu ja kova oli vaade voitolle. Onnistuimme kaapimaan hyvän tuloksen ja sillä saimme myös kotiedun. Mainio suoritus”, valmentaja Juha-Matti Kemppainen sanoi.

Ässien tehokkaimmiksi pelaajiksi nousivat Kalle Myllymaa 1+2 ja Jerkko Virtala 0+3. Muut Ässien maalit tekivät Veeti Huumo 1+1, Eemeli Virtanen 1+1, Iivari Heikkinen 1+1, Manu Mäkelä ja Leevi Viitala.

Kokonaisuutena runkosarja oli porilaisille suhteellisen hyvä. Pelaamisen taso toki heittelehti jonkin verran, mutta sija neljä on hyvä saavutus.

”Joukkue löi ennen kauden alkua tavoitteeksi sijan neljä runkosarjassa. Pidin sitä silloin tosi kovana tavoitteena, mutta se saavutettiin. Välillä olimme jopa sijalla 12 ja sitäkin alempana, mutta sieltä on tasaisesti noustu ylöspäin. Tyytyväinen olen sijoitukseen”, Kemppainen mietti.

Ellei otteluohjelmaan tule muutosta, alkaa Ässien pudotuspelit keskiviikkona. Puolivälieräsarja pelataan paras viidestä systeemillä.

”KooKoo on kova joukkue, jossa on laadukkaita kärkipelaajia. Viime kaudella meillä oli painetta menestyä pudotuspeleissä, mutta nyt sitä on ehkä hiukan vähemmän. Peli kerrallaan lähdemme sinne menestymään.”