Rauma on taipumassa Tampereelle – Lukko putosi sarjataulukossa kolmanneksi

Lukko on taipumassa runkosarjan voittotaistelussa tamperelaisille.

Pitkään näytti siltä, että Lukko rullailee ylivoimaisesti runkosarjan voittajaksi.

Perjantain jälkeen raumalaisten runkosarjavoitto alkaa näyttää jo epätodennäköiseltä.

Ilves voitti kotipelinsä Lukkoa vastaan 4–1 ja nousi sarjataulukossa toiseksi. Samalla Tappara voitti Jukurit niukasti ja säilytti kärkisijansa.

”Ilves oli tänään parempi. Kolmannen erän alku oli meiltä vähän heikko. Selkeästi parannettavaa on ylivoimassamme”, mietti Lukko-valmentaja Marko Virtanen kamppailun lehdistötilaisuudessa.

”Molemmat löivät likoon sen, mitä löysivät. Ei tästä Suomessa hirveästi jääkiekkofiilinki ainakaan parane”, Virtanen sanoi ja viittasi tasokkaaseen kärkiotteluun runsaslukuisen yleisön edessä.

Ottelun sankari oli Eetu Tuulola.

Hän teki maalin kauden ensimmäisessä liigapelissään, mutta tahkosi sen jälkeen peräti 47 ottelua ilman maalia. Keskiviikkona Vaasassa Tuulola vihdoin onnistui toisen kerran tällä kaudella. Onnistuminen sytytti laitahyökkääjän liekkeihin. Lukkoa vastaan Tuulola teki tamperelaisten ensimmäisen ja toisen maalin sekä syötti kolmannen.

Joukkuetoverit palkitsivat illan tähden vesipesulla, kun tämä marssi pelin jälkeen pukusuojaan.

”Pojat kaatoivat vettä pullosta päälleni. Vesi oli kylmää, mutta noin hieno vastaanotto lämmitti. Jääkiekko on ihmeellinen peli. Joskus maalia ei saa vaikka ansaitsisi, välillä niitä tulee vähän tuurillakin”, Tuulola tuumasi.

Tapparalla on koossa 110, Ilveksellä 107 ja Lukolla 105 pistettä. Sekä Tapparalla että Lukolla on jäljellä kolme runkosarjan ottelua, kun Ilveksellä niitä on yksi enemmän.