Husso ei onnistunut torjumaan voittoa Detroitille.

Helsinki/Raleigh

Jääkiekon NHL:ssä Anaheim Ducks otti vierasvoiton Carolina Hurricanesista maalein 3–2. Samalla Carolinan voittoputki katkesi viiteen otteluun.

Ottelu pelattiin maaleitta aina toisen erän loppupuoliskolle asti, kunnes Anaheim avasi maalitilin. Kolmannessa erässä joukkue oli neljän minuutin jälkeen 2–0-johdossa. Vain 13 sekuntia myöhemmin Carolinan suomalaishyökkääjä Jesperi Kotkaniemi onnistui laukomaan kiekon maaliin.

Carolinan kiri ei kestänyt kuitenkaan kauaa, sillä erän loppupuoliskolla Anaheim nousi vielä 3–1-johtoon. Carolina ehti tehdä perään toisen maalin.

Carolinaa ei voi kuitenkaan syyttää laukausten vähyydestä: Anaheimin maalivahti John Gibson teki jopa 51 torjuntaa ottelun aikana. Carolinan Frederik Andersen torjui puolestaan 12 kertaa.

Kotkaniemi on tehnyt tällä kaudella 11 maalia. Carolinan muut suomalaispelaajat Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen jäivät ottelussa pisteittä, ja Antti Raanta oli maalilta vaihtopenkillä. Anaheim pelasi ilman Urho Vaakanaista.

Detroit Red Wings hävisi kotikaukalossaan Tampa Bay Lightningin 3–0. Ville Husso torjui 15 kertaa 17 laukauksesta. Tampan kolmas maali osui tyhjään maaliin.

Vastapuolella Andrei Vasilevski torjui jopa 45 kertaa. Nollapeli oli 30. hänen NHL-urallaan.

Bostonin Ullmark 9. NHL-maalin tehnyt maalivahti

Pittsburgh Penguins voitti jatkoajalla St. Louis Bluesin 3–2. Eilen kerrottiin, että suomalaishyökkääjä Kasperi Kapanen siirtyy Pittsburgh Penguinsista St. Louis Bluesiin. Kapasta ei nähty ottelussa jäällä.

New Jersey Devils onnistui rökittämään Philadelphia Flyersin 7–0. Nollapeli oli New Jerseyn maalivahdin Akira Schmidin ensimmäinen NHL-urallaan. New Jerseyn suomalaisvahvistus Erik Haula jäi kuitenkin nuolemaan näppejään maalijuhlassa eikä yltänyt tehoille.

Boston Bruins voitti vieraillessa Vancouver Canucksin 3–1. Vancouverin Aatu Räty ei ollut joukkueensa ainokaisessa maalinteossa mukana.

Bostonin kolmannen osuman tyhjään maaliin laukoi kaukalon läpi maalivahti Linus Ullmark. Hänestä tuli 14. maalivahti, jolle on merkattu NHL-maali ja vasta yhdeksäs maalivahti, joka teki maalin vastapuolen verkkoon. Viimeksi maalivahdin tekemä maali nähtiin tammikuussa 2020, kun Nashville Predatorsissa pelannut Pekka Rinne laukoi Chicago Blackhawksia vastaan.

Kanadalaisjoukkueiden kohtaamisessa Montreal Canadiens hävisi kotonaan Ottawa Senatorsille 5–2. Voitto ratkesi kolmannessa erässä, joka alkoi 2–2 ja päättyi Ottawan kolmen maalin johtoon.