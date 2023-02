Matinpalolla on Satakunnan Kansan tietojen mukaan taskussaan jatkosopimus Poriin, vaikka sitä ei ole vielä seuran puolelta virallisesti tiedotettu.

Nikolas Matinpalo on herättänyt MTV:n mukaan NHL-seurojen kiinnostuksen.

Ässissä mainiota kautta pelaava puolustaja Nikolas Matinpalo on

herättänyt MTV:n tietojen mukaan NHL-seurojen kiinnostuksen

.

Matinpalo on tehnyt jo aikaisemmin jatkosopimuksen Ässien kanssa ensi kaudesta, mutta luonnollisesti mahdollinen NHL-sopimus saattaa sekoittaa tuon suunnitelman kokonaan uudenlaiseksi.

24-vuotias Matinpalo debytoi aiemmin kauden aikana myös Leijonissa, kun hän oli joukkueen mukana Ruotsin EHT-turnauksessa. Siellä Matinpalo onnistui tekemään myös maajoukkueuransa avausmaalin.

Ässissä Matinpalo on tehnyt tällä kaudella 44 ottelussa tehot 5+7. Tehotilasto hänellä on lukemassa +1 ja peliaikaa Matinpalo on saanut Ässissä yli 18 minuuttia ottelua kohden.

Matinpalo saapui Ässiin Ilveksestä kesken kauden 2020–2021. Kyse oli Liigassa harvinaisesta pelaajavaihdosta, jossa toiseen suuntaan meni Ässien perjantai-illan vastustaja Jukurien puolustuksessa nykyään pelaava Niklas Peltomäki.

Matinpalo on NHL:ään rajoittamaton vapaa agentti. Mikä tahansa NHL-seura voi siis tarjota hänelle sopimusta.