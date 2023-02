Lukko on pelannut huonon kauden. Silti naisten liigasta on löytynyt vielä yksi huonompikin joukkue kuin raumalaiset. Se on rovaniemeläinen RoKi.

Sunnuntaina Lukko hävisi kotikentällään Eurajoella jopa RoKille. Runkosarjan päätöskierroksen ottelu päättyi 2–3 (0–2, 1–0, 1–1). Voitto oli vierasjoukkueelle vasta toinen koko kauden aikana.

RoKi pysyi silti edelleen Lukon takana sarjataulukossa. Eroa joukkueiden välillä jäi runkosarjassa kaksi pistettä. Lukko ja RoKi karsivat seuraavaksi sarjapaikastaan kahden Mestisjoukkueen kanssa.

Lukko aloitti sunnuntain ottelun huonosti ja hävisi avauserän 0–2. Pinja Koskinen ja Mette Karru nostivat toisessa ja kolmannessa erässä Lukon tasatilanteeseen ja hetkellisesti kaikki näytti paremmalta. RoKi kuitenkin teki voittomaalin ajassa 48.56.