IS: Hannes Hyvönen siirtyy Ässiin taitovalmentajaksi

Ässien valmennusryhmä täydentyy mielenkiintoisella nimellä.

Maalitykkinä ja mielenkiintoisena persoonana tutuksi tullut Hannes Hyvönen siirtyy Ilta-Sanomien tietojen mukaan ensi kaudeksi Ässiin.

IS:n mukaan Hyvönen on palkattu Ässiin taitovalmentajaksi.

Ässät on kertonut etsivänsä ensi kaudeksi uutta kehitysvalmentajaa. Hyvönen saattaa siis juuri kyseisen roolin täyttää.

Päävalmentaja Jere Härkälän rinnalle Ässien ensi kauden valmennusryhmään hyppää myös Mestiksen TuTon päävalmentaja Hermanni Vidman. Nykyisistä valmentajista Timo Turunen ja maalivahtivalmentaja Jaakko Rosendahl jatkavat Ässissä ensi kaudellakin.

Hyvönen valmentaa tällä hetkellä Mestiksessä pelaavia Heinolan Peliittoja. Hän on siellä päävalmentajana toista kauttaan peräkkäin. Joukkueen sijoitus on tällä hetkellä sarjassa kahdestoista.

Peliitoilla on ollut taustallaan taloudellista epävarmuutta, jonka takia jatko Mestiksessä ensi kaudella on uhattuna. Hyvönen on ollut seurassa myös urheilutoimenjohtaja.

Hannes Hyvönen nakutti pelaajaurallaan Liigassa 150 maalia pelaamissaan 407 runkosarjapelissä. Hän voitti Suomen mestaruuden TPS:ssa 1995 ja Kärpissä vuosina 2007 ja 2008. Hyvönen pelasi urallaan myös 42 ottelua NHL:ssä tehoin 4+5.

Leijonia hän edusti kaksissa MM-kisoissa.