Lukko kärsi viidennen peräkkäisen tappionsa naisten liigassa. Nyt se tuli Kuortanetta vastaan lukemin 2–8 (1–3, 1–5, 0–0).

Satakuntalaisittain ottelussa positiivisin anti oli Ulvilasta kotoisin olevan Sofianna Sundelinin kaksi tehtyä maalia. Ne tulivat vierasjoukkueessa, eikä Lukon paidassa.

Ottelun lopullinen ratkaisu nähtiin toisessa erässä, jonka raumalaiset hävisivät peräti 1–5. Lukon maalit tekivät Maija Koski 1+1 ja Sara Hyytiä.

Lukon vauhti on sarjassa hyytynyt entisestään loppukaudella. Joukkue on hävinnyt neljä edellistä peliään yhteismaalierolla 5–28.

Sarjassa Lukon sijoitus on toiseksi viimeinen. 35 pelissä joukkue on kerännyt toistaiseksi 12 pistettä. Lauantain vastustaja Kuortane on vain kolme sijaa Lukon yläpuolella, mutta pisteitä se on kerännyt peräti 43 enemmän kuin raumalaiset.